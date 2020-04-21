أفضل شاشات التلفاز الذكية لعام 2020

يبحث الجميع عند شراء جهاز تلفاز جديد، عن أفضل أنواع الشاشات الكبيرة التي تقدم مشاهدة أفضل للأفلام والفيديوهات، وبإمكانيات رائعة، ومع تقدم التكنولوجيا أصبح مصنعى شاشات التليفزيون يتنافسون على إضافة المزيد من الميزات بأسعار مناسبة.





وفى الفترة الأخيرة، بدأ الكثير من المستخدمين بالتركيز على شراء شاشات كبيرة ذكية المعروفة حاليا بأسم سمارت تي في، حيث يمكنها أن تعمل كشاشة تليفزيون وأيضًا كجهاز كمبيوتر للاستمتاع بالألعاب الفيديو الحديثة، وفيما يلي أفضل أنواع أجهزة شاشات التلفاز الذكية التى تم الإعلان عنها في الربع الأول من 2020.









جهاز تلفاز Panasonic:





مع بداية شهر يناير الماضي، كشفت شركة Panasonic عن جهاز تلفاز HZ2000 المميز بشاشة Master HDR OLED، والتى تدعم عرض الأفلام بأعلى كفاءة، مع سطوع أعلى في الشاشة بنسبة 20% مقارنة بالأجهزة المنافسة في الأسواق بشاشة OLED، مع تقنية Dolby Vision IQ لدعم الضبط التلقائي بتقنية الذكاء الإصطناعي لجودة عرض الصورة، في ظروف الإضاءة المختلفة.





تلفاز شاومي الذكي Redmi MAX:





كشفت شركة شاومي عن أكبر أجهزة التلفاز الذكية تسمي MAX، والذي يدعم دقة عرض 4K، ومحتوى HDR، كما يتميز بتصميم نحيف لإطارات الشاشة، ويضم تقنية تعويض الحركة MEMC لخفض الظلال في العرض، وتأتي بشاشة بقياس 98 بوصة، يدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac، إلى جانب تقنية البلوتوث، مكبرات الصوتية بقدرة 8W، ويباع بسعر 2830 دولار في السوق الصيني.





شاشات T55 من سامسونج:





وتتميز الشاشات الثلاثة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع لوحات VA، بمعدل تحديث 75Hz في الشاشة، كما تأتي الشاشة بتقنية FreeSync من AMD، مع GTG، وسرعة إستجابة 4ms، كما تتميز الشاشة بسطوع 250 nits. قدمت عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج في شهر مارس الماضي، سلسلة شاشات T55 المنحنية، التي تنطلق بثلاثة أحجام مع C24T55، وC27T55 إلى جانب شاشة C32T55، حيث تتميز الثلاثة نماذج بإنحناء 100 درجة،









تلفاز هواوي الذكي Huawei X65 :





يأتي جهاز هواوي Huawei X65 الذكي بنظام تشغيل HongMeng OS من هواوي، كما يضم جهاز التلفاز مستشعر للكاميرا المنبثقة بدقة 24 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة مع تقنية الذكاء الإصطناعي، يتميز التلفزيون الذكي بشاشة OLED، مع 14 مكبر صوتي يدعم الجهاز بصوت متعدد الإتجاهات، كما تأتي الشاشة بتقنية جديدة في الألوان.





شاشة شاومي XIAOMI MI 1A:



