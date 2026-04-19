الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مؤتمر علمي ومعارض توثيقية بقصر المانسترلي احتفالًا بيوم التراث العالمي

يوم التراث
يوم التراث
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار ـ ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ـ ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، فعالية ثقافية وعلمية متميزة تحت عنوان “مقاييس النيل عبر العصور”، وذلك بموقع مقياس النيل بقصر المانسترلي بمنيل الروضة.

وتضمنت الفعالية تنظيم مؤتمر علمي ومعارض للصور الفوتوغرافية والمستنسخات الوثائقية والكتب التي تتناول تاريخ مقاييس النيل، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، وبمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث.

افتتح الفعالية الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمرافقة المهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، وحضور الدكتور محسن صالح عميد كلية الاثار جامعة القاهرة، ووزير مفوض عمرو عبد الله مدير شئون اليونسكو والتراث الدولي والترشيحات الدولية بوزارة الخارجية والهجرة والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج ، وسفيري السويد وأوزبكستان بالقاهرة ومؤمن عثمان رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية  واليهودية والدكتور احمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

وأوضح الدكتور هشام الليثي أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إبراز القيمة التاريخية والتراثية لمقياس النيل، وتعزيز الوعي بأهميته كأحد أبرز الشواهد الحضارية المرتبطة بنهر النيل عبر العصور .

وأوضح الدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الملتقى العلمي شهد عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت مقاييس النيل في مختلف أنحاء الجمهورية، وأهمية مقياس الروضة من الناحيتين المعمارية والهندسية، إلى جانب دوره التاريخي في إلهام الرحالة والمستشرقين.

 كما استعرضت الجلسات جهود وزارة السياحة والآثار في تسجيل المقياس على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وتعزيز سبل الحفاظ عليه وتنميته المستدامة.

وجاء المعرض الفوتوغرافي ليقدم توثيقًا متكاملًا لتطور مقاييس النيل عبر العصور التاريخية المختلفة، بدءًا من مصر القديمة مرورًا بالعصور الوسطى والحديثة، وصولًا إلى المقياس الحالي، بما يعكس عمق العلاقة بين المصريين ونهر النيل باعتباره شريان الحياة ومحور الاستقرار والتنمية.

كما تم تنظيم معرض وثائقي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان “مقياس النيل في كتب الرحالة والأوروبيين”، يضم مجموعة متميزة من المستنسخات الوثائقية التي تؤرخ لمقياس النيل بجزيرة الروضة، وتغطي فترة زمنية تمتد من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر.

وتنوعت المعروضات بين رسوم يدوية نادرة لرحالة أوروبيين ولوحات دقيقة من كتاب “وصف مصر”، لتقدم تصويرًا بصريًا فريدًا للمقياس من الداخل، بما في ذلك عمود القياس الشهير والبنية المعمارية المميزة للمبنى.

وشهدت الفعالية مشاركة دار الكتب المصرية من خلال معرض متخصص لإصداراتها حول نهر النيل، إلى جانب دار الكتب والوثائق القومية التي أسهمت بمعرض فني وثائقي يعكس الأبعاد الحضارية والرمزية للنيل في الوجدان المصري.

السيدة الصينية

الفلوس بتطير في الهوا.. سيدة صينية تلقي آلاف الدولارات من البلكونة بعد خلاف مع زوجها

شحن عداد الكهرباء

شحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. تفاصيل هامة

البنزين

بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

الذباب والناموس

بمكونات طبيعية.. طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق بطريقة آمنة وفعالة

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل في مصر.. استقرار بالبنوك وأعلى سعر يسجل 51.8 جنيه

الدواجن

أسعار الدواجن لن ترتفع خلال الفترة المقبلة.. أخبار سارة من الشعبة التجارية

احمد بلال

«مكوناتك الجسمانية كانت غلط».. بشير التابعي يفتح النار على أحمد بلال بسبب ناصر منسي

يوم التراث

مؤتمر علمي ومعارض توثيقية بقصر المانسترلي احتفالًا بيوم التراث العالمي

الزراعة التعاقدية

«الزراعات التعاقدية» تتحرك ميدانيًا.. دعم مباشر لمزارعي الصيف بأسعار عادلة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس الدير المحرق يشارك في اجتماع الأسرة بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بملبورن

بالصور

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة

بفستان ملفت.. زوجة كريم فهمى تتألق رفقة ياسمين عبد العزيز

زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

فيديو

ابنة علي الحجار

انهيار ابنة علي الحجار على الهواء.. اتهامات قاسية وطلب صادم من المتابعين

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الإهمال العاطفي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: "جائزة الشيخ زايد" ..عشرون عاما في خدمة الثقافة

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: من يدفع ثمن الصراعات في العصر الحديث ؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

المزيد