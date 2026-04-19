الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى

قالت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام إن فرق الهلال تواصل منذ أكتوبر 2023 جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع، وذلك في إطار الدعم المصري المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت الدكتورة آمال إمام - في تصريحات خاصة لـ(راديو النيل) - أن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم بالقافلة الـ179 من قوافل "زاد العزة"، والتي يتم تسييرها بشكل يومي من مصر إلى قطاع غزة محمّلة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة.

وأضافت "أن فرق الهلال الأحمر ومراكز الخدمات الإنسانية التي تم إنشاؤها داخل معبر رفح البري تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى الذين يتم استقبالهم، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة".

وأشارت إلى أنه تم استقبال الدفعة الـ36 من المصابين، ضمن الفوج الثالث الذي بدأ منذ فبراير الماضي وما زال مستمرًا حتى الآن، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة.

وأكدت أن قوافل"زاد العزة" تُعد واحدة من أبرز القوافل اليومية التي تحمل مساعدات شاملة، تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بما يعكس استمرار الدور المصري الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.