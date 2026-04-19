إيمان كريم: العلاقات الدبلوماسية المصرية والرومانية وصلت لمرحلة استثنائية

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤتمر الخاص، الذي عقدته سفارة رومانيا بعنوان "كل شيء لوحة فنية – اعجاب غير منتهي"، بمقرها بالقاهرة، وذلك بمناسبة مرور 120عاماً من العلاقات الدبلوماسية رومانيا - مصر.

جاء ذلك بحضور الأمير رادو، أمير رومانيا، خلال زيارته إلى مصر التي تستمر لمدة 5 أيام.

استهدف المؤتمر الذي قدمته الدكتورة سيلفانا راكييرو، المؤرخة بجامعة بوخارست، استعراض بيوجرافيا عن العلاقات الدبلوماسية المصرية، والرحلة الملكية الدبلوماسية للملكة ماري ملكة رومانيا إلى مصر عام 1930، التي زارت خلالها أماكن سياحية مصرية متعددة، وأبظت فيها عن إعجابها الشديد بالتاريخ وعبق الحضارة المصرية.

تطور العلاقات الدبلوماسية المصرية والرومانية

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على عمق العلاقات الدبلوماسية المصرية والرومانية، التي انتقلت لمرحلة استثنائية من النضج الدبلوماسي، لتتحول من مجرد تمثيل دبلوماسي إلى "شراكة استراتيجية" تشتمل على عدة ملفات حيوية، من بينها ملف الرعاية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكون رومانيا أحد أهم حلفاء مصر في منطقة البلقان وشرق أوروبا، كما تُعد مصر كبوابة لرومانيا نحو أفريقيا والعالم العربي.

وتابعت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة لعام 2026 اختيار رومانيا لتكون "ضيف شرف" الدورة القادمة للمعرض، وهو ما يعد تتويجاً ثقافيًا للعلاقات الدبلوماسية وتزامناً مع مئوية العلاقات الثنائية، لافته هناك عدد كبير من أوجه التعاون بين مصر ورومانيا في تبادل الخبرات، من بين ذلك التعاون في "محور التنمية الاجتماعية والدمج الثقافي"، الذي يتضمن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين هذه التجارب النموذج الروماني في تهيئة المتاحف والمواقع التراثية لتكون متاحة لإستخدام ذوي الإعاقة.

واستطردت كما تستفيد مصر من برامج التمويل الأوروبية لتطوير المنظومة الرقمية لشكاوى ذوي الإعاقة وتأهيل الكوادر المؤسسية، فضلًا عن أن مشاركة الدولتان في صياغة "إعلان عمان - برلين"، الذي يركز على تخصيص 15% من برامج التنمية الدولية لدمج ذوي الإعاقة، وهو توجه تتبناه الدبلوماسية المصرية والرومانية حالياً.

وأوضحت "كريم" أن الجهات المصرية تُبدي اهتماماً بالاستراتيجية الوطنية الرومانية "رومانيا المنصفة 2022-2027"، والتي تركز على التحول من النموذج الطبي للإعاقة إلى النموذج الاجتماعي الحقوقي، ونظام "المساعد الشخصي" والعيش الاستقلالي، لافتة إلى أنه يمكن تبادل الخبرات بين مصر ورومانيا في التجربة المصرية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، الذي يتوافق مع القوانين الرومانية المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي، لضمان دمج هذه الفئة في خطط التنمية المستدامة.