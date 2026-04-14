وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القومي للإعاقة يشكر الرئيس على توجيهاته بشأن مشروعات قوانين الأسرة

أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن خالص الشكر والتقدير بتوجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وإصدار تشريعات متوازنة وعادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل وجميع الجهات المعنية على إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق الحماية القانونية الكاملة لهم، ومراعاة خصوصية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.

وشددت على أهمية إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة، وما قد تتعرض له من تحديات مضاعفة، مؤكدة ضرورة تضمين نصوص واضحة تكفل حمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، وتضمن حصولها على حقوقها كاملة دون انتقاص.

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال والصغار لضمان التواصل مع الوالدين، ويزيد من تماسك الأسرة حتى بعد الطلاق، ويسهم في تربية الأبناء تربية سليمة، وينبذ جميع المشاعر السلبية، التي قد تنشأ نتيجة حالات الانفصال، كما يجنب الأطفال والصغار الضغط النفسي، كما يضمن حقوقهم في النفقات، التي يتحملها الأب بعد الطلاق.

وأكدت أن المجلس يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات، بما يسهم في صياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف الأسرة، ويراعي المصلحة العامة للأبناء، ويعزز من استقرار المجتمع.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

هيونداي

هيونداي تكشف عن شاحنة نصف نقل جديدة لإصلاح ما أفسدته سانتا كروز

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد