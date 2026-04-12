المجلس القومي للإعاقة: نواصل تقديم الخدمات في الأعياد والعطلات الرسمية

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الدعم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، معلنا استمرار عمل خدمة المواطنين وإدارة الشكاوى على مدار 24 ساعة يومياً، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المجلس في ضمان سرعة الاستجابة لكافة الشكاوى والاستفسارات، والعمل على التعامل الفوري معها، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بما يسهم في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل أي تحديات قد تواجههم، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.

ودعا المجلس جميع المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات:

16736

وشدد المجلس على التزامه الكامل بمواصلة جهوده لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم دون انقطاع.