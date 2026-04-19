منتدى أنطاليا يشعل الدبلوماسية: تحالف إقليمي لتهدئة التوترات.. وانتقادات تركية لسياسات إسرائيل

كشف مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنطاليا، عن أبرز مخرجات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مسلطًا الضوء على التصريحات المهمة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي الختامي.

التنسيق مع مصر والسعودية وباكستان

وأوضح أن الوزير التركي أكد توجه بلاده لتعزيز التنسيق مع مصر والسعودية وباكستان، في إطار جهود مشتركة تستهدف تهدئة الأوضاع الإقليمية ووقف النزاعات المتصاعدة، خاصة في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى استمرار المسار التفاوضي بين الجانبين دون حسم نهائي حتى الآن، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة ضرورية لتهيئة الأجواء نحو تسوية شاملة.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أبدى فيدان استعداد تركيا لاستضافة محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في مدينة إسطنبول، في محاولة لدفع جهود إنهاء الصراع.

انتقادات لاذعة لإسرائيل

كما وجّه الوزير التركي انتقادات لاذعة لإسرائيل، متهمًا حكومة بنيامين نتنياهو بانتهاج سياسات توسعية، ومنددًا بالعمليات العسكرية في قطاع غزة وما أسفرت عنه من استهداف للمدنيين، إضافة إلى الضربات التي طالت لبنان.

ملفات إقليمية ودولية معقدة

وأشار المراسل إلى أن المنتدى شهد مشاركة واسعة ضمت قادة 23 دولة وأكثر من 50 وزير خارجية، حيث ناقشوا ملفات إقليمية ودولية معقدة، من بينها جهود الوساطة التي تقودها مصر بالتعاون مع تركيا والسعودية وباكستان لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، في وقت شارك فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضمن فعاليات الحدث.