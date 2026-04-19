توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. إسرائيل تضع سيناريوهات عسكرية لاحتمال انهيار الهدنة في لبنان وإيران

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 19 أبريل 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.33 جنيه

سعر الشراء: 61.21 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.55 جنيه

سعر الشراء: 70.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 19 أبريل 2026.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7035 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56280 جنيه.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 19 أبريل 2026



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 19 أبريل 2026.

العظمى

القاهرة 27

الإسكندرية 22

الغردقة 30

مطروح 22

أسوان 32

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 40

الدوحة 34

الكويت 33

بيروت 21

الخرطوم 45

عواصم العالم

أنقرة 16

باريس 19

طوكيو 24

لندن 16

موسكو 08

من 102 لـ78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق



كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض ووجود فائض إنتاج تجاوز 25%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير، أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت من مستويات تراوحت بين 95 و102 جنيه خلال شهر رمضان، إلى نحو 78 جنيهًا حاليًا.

وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك لا يجب أن يتجاوز 88 جنيهًا للكيلو، محذرًا من المبالغة في الأسعار داخل بعض الأسواق.

وأضاف أن زيادة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق وفرة كبيرة، حتى مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد، وهو ما حال دون حدوث زيادات سعرية متوقعة.

كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة وصلت إلى 30%، حيث تراجع سعر الطن من 26-27 ألف جنيه إلى نحو 22 ألف جنيه، لعب دورًا رئيسيًا في خفض تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار الأسعار عند مستويات مناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر مدخلات الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، إلى جانب توجه الدولة لتنظيم السوق عبر إنشاء بورصة سلعية للدواجن تضمن سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك.

انخفاض الحرارة 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة



تشهد حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة تحولات ملحوظة تعكس طبيعة فصل الربيع المعروف بتقلباته السريعة، حيث ينتقل الجو من ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى اعتدال نسبي خلال أيام قليلة.

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة

أوضح محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في الخروج من موجة الطقس الحار التي سيطرت خلال الأيام الماضية.

وأكد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا قد يصل إلى نحو 10 درجات مئوية بدءًا من منتصف الأسبوع، ما يمهد لعودة الأجواء المعتدلة التي تميز هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة قناة الحياة، أشار شاهين إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى الأجواء المعتدلة.

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة



استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «الطقس خارج السيطرة».

وقالت إلهام أبو الفتح:

الجو أصبح غريبًا، والفصول التي نعرفها تغيّرت، والطقس الذي اعتدناه لم يعد كما كان.

في يوم واحد قد نرى حرارة، ثم برودة، ثم رياحًا محمّلة بالأتربة، وقد ينتهي اليوم بأمطار تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، كأننا نعيش الفصول الأربعة في ساعات قليلة، وتزداد هذه الظواهر حدّة عامًا بعد عام.

تغيّر المناخ فرض نفسه على حياتنا وعلى العالم كله، وكشف عن أزمة حقيقية في قدرة المجتمع الدولي على الالتزام تجاه كوكب الأرض.

ما نعيشه اليوم هو نتيجة لسنوات طويلة من اختلال التوازن البيئي.

قضايا المناخ لم تعد مجرد تقارير، لكنها أصبحت واقعًا نعيشه. الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس، وضعت إطارًا، لكن التنفيذ يصطدم بمصالح الدول الكبرى.



واشنطن تلوّح بالتصعيد دون تدخل مباشر.. وخبراء: الحصار في هرمز يحقق مكاسب اقتصادية



رغم التفوق العسكري الأمريكي، تواصل واشنطن الاعتماد على الحصار البحري في مضيق هرمز كأداة ضغط، في وقت يرى فيه خبراء أن هذا النهج يحقق مكاسب اقتصادية واستراتيجية دون تكلفة المواجهة المباشرة.

أوضح محللون، خلال تصريحات على قناة “سكاي نيوز عربية”، أن الحصار المفروض على المضيق أسهم في الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة مع تأثر مصادر تمويل الحرس الثوري، ما دفع طهران إلى إظهار مرونة نسبية في بعض التصريحات.

وأشاروا إلى أن استمرار التوتر في المضيق قد يخدم مصالح اقتصادية أمريكية، خاصة في قطاع الطاقة، مع محدودية التأثير الداخلي مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على إمدادات النفط عبر الممر.

الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية



أكد مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تقبل المساس بحقوقها النووية، مشددًا على أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرمان إيران من هذه الحقوق، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح الرئيس الإيراني أن إيران لا تسعى للاعتداء على أي دولة، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسك بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، في إطار القوانين والأعراف الدولية.

مضيق هرمز على صفيح ساخن.. هدنة هشة وصراع مفتوح يهددان شريان النفط العالمي



عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تناول آخر التطورات في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المشهد يعكس حالة من الغموض والتذبذب الحاد في المواقف السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن هذا التوتر المستمر ينعكس بشكل مباشر على حركة الملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، ما يجعله بؤرة حساسة لأي تصعيد إقليمي أو دولي.

ارتباك في حركة السفن والبيانات الملاحية

أشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار ظهرت بوضوح في بيانات تتبع السفن، حيث تباينت الحركة بين نشاط مكثف في بعض الفترات وتراجع ملحوظ في فترات أخرى. وجاء ذلك عقب إعلان إيران فتح المضيق، إلا أن بعض الناقلات عادت لتغيير مساراتها أو التراجع عن العبور، في مؤشر على استمرار القلق لدى شركات الشحن الدولية.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميا.. الحكومة ترد



في ظل التساؤلات الكثيرة بين المواطنين، عن أسعار الكهرباء بعد تحرك أسعار المواد البترولية، تصدرت أنباء عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، لكن الحكومة ردت في الحال ونفت هذه الأشياء، وكشف عن عدم صحة ما تم تداوله، وأنه لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق تخفيف الأحمال وفق ما أشيع.

وحذر الإعلامي أحمد موسى، من بيان متداول على السوشيال ميديا منسوب لمجلس الوزراء، بشأن قطع الكهرباء في الصيف، قائلا: بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين في إطار حرب الشائعات.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هتروح من ربنا فين وأنت بتقول إفك وأكاذيب وضلال ضد البلد.



وواصل الإعلامي أحمد موسى، ان البيان ممهور بختم وشعار مجلس الوزراء حتى أن من يراه يظن أنه صادر عن الحكومة ولكنه يأتي ضمن حملة الشائعات ضد الدولة المصرية.



واستطرد أنه لا يستطيع أحد بفضل الله لا في الإعلام ولا السوشيال ميديا والإعلام المعادي أن يهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، موضحا أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأوضح أن أهالي القرى يشعرون بما تم إنجازه من خدمات في كل مجالات الحياة الخدمية التي يحتاج إليها المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحا أن البناء يتم على مستوى الجمهورية.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة.. فيديو



أكد المهندس إبراهيم محروس، خبير الطاقة، أن التحولات العالمية في ملف الطاقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الأزمات الجيوسياسية، دفعت الدول والمستثمرين إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحديد مواقع المشروعات الصناعية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح محروس، خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، أن مصر نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتنويع مصادر الطاقة، من خلال مشروعات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، مثل مجمع بنبان بأسوان ومشروعات خليج السويس، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية، ما عزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية.

وقال إن مفهوم الصناعة الخضراء أصبح معيارًا أساسيًا عالميًا، حيث باتت المصانع مطالبة بتقليل البصمة الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، خاصة مع اشتراطات التصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، لافتًا إلى أن هذا التحول يعيد رسم الخريطة الصناعية عالميًا لصالح الدول التي تمتلك مصادر طاقة مستدامة.

إسرائيل تضع سيناريوهات عسكرية للتعامل مع احتمال انهيار الهدنة في لبنان وإيران



قالت مراسلة القناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت سيناريوهات عسكرية للتعامل مع احتمال انهيار الهدنة القائمة، سواء على جبهة إيران أو الجبهة اللبنانية، مع خطط هجومية ودفاعية في الوقت نفسه.

إجراءات أمنية مشددة في القدس

وأوضحت أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مكثفة في محيط البلدة القديمة بالقدس، تزامنًا مع زيارات وُصفت بالحساسة، شملت انتشارًا أمنيًا واسعًا وتقييد حركة الفلسطينيين في بعض المناطق.

خطط تصعيد محتملة

وأضافت أن تقارير عسكرية إسرائيلية تشير إلى وجود خطط جاهزة للتنفيذ في حال فشل المفاوضات الجارية، وقد تشمل استهدافات أوسع لا تقتصر على البنية العسكرية، بل تمتد إلى منشآت اقتصادية وطاقوية.



