قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع
إيهاب واصف: حملات الدمغة والموازين تعزز الرقابة وتعيد الانضباط إلى سوق الذهب
شروط معقدة تعرقل الاتفاق.. إيران تتمسك بهرمز واليورانيوم خلال مفاوضات باكستان
وزارة الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب وصرف المستحقات خلال 24 ساعة
جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق دورتها الخامسة بـ15 فئة مؤسسية وفردية
أحمد تركي: بكيت كثيرًا لما رأيت فيديو بسنت.. خففوا عن أنفسكم ولا تكونوا عونًا على القسوة
تحركات مصرية مكثفة.. وزير الري: رؤية عالمية موحدة لإدارة المياه ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟
تباين محلي وعالمي.. الذهب أقل بـ60 جنيهًا والفضة أعلى بـ3 جنيهات رغم صعود الأوقية
هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟.. الإفتاء تجيب
وزير التعليم العالي : تحويل مبادرات الطلاب إلى تكليفات للتطبيق داخل الجامعات
تراجع أسعار الذهب في مصر.. مفاجأة في عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ما زلت أتمنى أن تنجح.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
البهى عمرو

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «مازلت أتمنى أن تنجح» وجاء كالتالي:

كتبت في هذا المكان الأسبوع قبل الماضي مقالًا بعنوان أتمنى أن تنجح التجربة، وكنت بالفعل أتمنى أن تنجح تجربة غلق المحلات في التاسعة مساء، وأن يستمر الشهر الذي قرره رئيس الوزراء بنفس الطريق حتي لو كان هناك استثناء لمدة ثلاثة أيام ولكني فوجئت بأنه امتد حتى آخر الشهر.

الحقيقة أنني علي مدي الأسبوعين  الماضيين أيدت قرار رئيس الوزراء لأكثر من سبب..

السبب الأول هو السبب الاقتصادي وتوفير الطاقة للدولة والناس أيضا.. وهناك أكثر من سبب آخر هام قد يكون هذا مطبقًا في دول أوروبا وفعلا بيعمل التزام الناس تذهب إلي عملها مبكرا نشيطة وله جانب اجتماعي بالإضافة إلي الجانب الاقتصادي أنه "يلم" الأسرة في البيت.

أعلم أن الأسعار العالمية بدأت تستقر وقد تتراجع ولكن هذا لا يعني أن تعود القاهرة إلى الصخب والسهر بعد أن بدأت الأسرة تجتمع في البيت وكنا افتقدنا هذا.. الأولاد بدأوا العودة في التاسعة مساء والالتزام بالمذاكرة والتفاعل مع أسرهم العالم كله، لديه كافيهات ومطاعم وأماكن ترفيه، لكن لديهم أيضاً "نظام".

يغلقون في الثامنة، والناس هناك لا تشعر بالحرمان، بل تشعر بقيمة الوقت الخاص والوقت الأسري، لماذا نصر نحن على أن تظل شوارعنا مستيقظة حتى الفجر.

نحن نقدر تماماً مجهودات الرئيس السيسي والحكومة في محاولة العبور بنا من هذه الأزمة العالمية الطاحنة، الدولة تتحمل الكثير لتأمين السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل حروب لا دخل لنا بها رفعت الأسعار وجعلت العالم كله في حالة ارتباك. 

ومن هنا، كان قرار إغلاق المحلات "ضربة معلم" لأنه يضرب أكثر من عصفور، بيوفر اقتصاديا يجعل الناس تذهب إلى عملها مبكرا، يلم العائلة، ينشط الرابط الاجتماعي، ولمة العائلة مهمة في مصر والسنوات الماضية كنا نفتقد هذا ويوفر للأسر الذهاب للكافيهات والمولات وهو استنزاف لموارد الأسرة التي تتحمل الكثير من الضغوط.

كنت أتمنى أن يقول علماء النفس وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع كلمتهم ويشرحون لنا ما هو تأثير هذا القرار علي الأسرة اجتماعيا وعلي نظام العمل في مصر.

صباح البلد صدى البلد إلهام أبو الفتح الأخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

ترشيحاتنا

القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد