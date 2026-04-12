ما زلت أتمنى أن تنجح.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «مازلت أتمنى أن تنجح» وجاء كالتالي:

كتبت في هذا المكان الأسبوع قبل الماضي مقالًا بعنوان أتمنى أن تنجح التجربة، وكنت بالفعل أتمنى أن تنجح تجربة غلق المحلات في التاسعة مساء، وأن يستمر الشهر الذي قرره رئيس الوزراء بنفس الطريق حتي لو كان هناك استثناء لمدة ثلاثة أيام ولكني فوجئت بأنه امتد حتى آخر الشهر.

الحقيقة أنني علي مدي الأسبوعين الماضيين أيدت قرار رئيس الوزراء لأكثر من سبب..

السبب الأول هو السبب الاقتصادي وتوفير الطاقة للدولة والناس أيضا.. وهناك أكثر من سبب آخر هام قد يكون هذا مطبقًا في دول أوروبا وفعلا بيعمل التزام الناس تذهب إلي عملها مبكرا نشيطة وله جانب اجتماعي بالإضافة إلي الجانب الاقتصادي أنه "يلم" الأسرة في البيت.

أعلم أن الأسعار العالمية بدأت تستقر وقد تتراجع ولكن هذا لا يعني أن تعود القاهرة إلى الصخب والسهر بعد أن بدأت الأسرة تجتمع في البيت وكنا افتقدنا هذا.. الأولاد بدأوا العودة في التاسعة مساء والالتزام بالمذاكرة والتفاعل مع أسرهم العالم كله، لديه كافيهات ومطاعم وأماكن ترفيه، لكن لديهم أيضاً "نظام".

يغلقون في الثامنة، والناس هناك لا تشعر بالحرمان، بل تشعر بقيمة الوقت الخاص والوقت الأسري، لماذا نصر نحن على أن تظل شوارعنا مستيقظة حتى الفجر.

نحن نقدر تماماً مجهودات الرئيس السيسي والحكومة في محاولة العبور بنا من هذه الأزمة العالمية الطاحنة، الدولة تتحمل الكثير لتأمين السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل حروب لا دخل لنا بها رفعت الأسعار وجعلت العالم كله في حالة ارتباك.

ومن هنا، كان قرار إغلاق المحلات "ضربة معلم" لأنه يضرب أكثر من عصفور، بيوفر اقتصاديا يجعل الناس تذهب إلى عملها مبكرا، يلم العائلة، ينشط الرابط الاجتماعي، ولمة العائلة مهمة في مصر والسنوات الماضية كنا نفتقد هذا ويوفر للأسر الذهاب للكافيهات والمولات وهو استنزاف لموارد الأسرة التي تتحمل الكثير من الضغوط.

كنت أتمنى أن يقول علماء النفس وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع كلمتهم ويشرحون لنا ما هو تأثير هذا القرار علي الأسرة اجتماعيا وعلي نظام العمل في مصر.