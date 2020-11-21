في اليوم العالمي للطفل.. ألعاب أثرية في متحف الإسماعيلية

احتفل متحف آثار محافظة الإسماعيلية ، باليوم العالمي للطفل، بعرض مجموعة أثرية للعب الأطفال عبر العصور بالإضافة إلى بعض اللوحات الأثرية والتي يعود تاريخها إلى العصور القديمة.

ويرصد صدي البلد، صور نادرة للتحف الاثرية التي توجد بمتحف اثار مدينة الاسماعيلية، والذي يحرص علي المشاركة الايجابية لجميع الفعاليات التي تخص ابناء المحافظة.





ويزخر متحف آثار الإسماعيلية بمجموعة من القطع الأثرية المميزة المعروضة فى قاعة العرض الرئيسية بالمتحف و التى تتناول لعب الأطفال قديما فى مختلف العصور بالإضافة إلى تماثيل تراكوتا لحربوقراط و تماثيل برونز لحورس الطفل .





ويوافق اليوم العالمي للطفل 20 من نوفمبر فى كل عام ، والذي تم تأسيسه عام 1954، ليكون 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم ففي ذات اليوم عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل وذات التاريخ من عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.





ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.





نوه متحف اثار الاسماعيلية في بيان له، ان ان الحضارات الشرقية فى مصر والعراق سبقت الغرب بآلاف السنين فى اصدار قوانين للحفاظ على حقوق الانسان بوجه عام والطفل بوجه خاص ، وانها اهتمت طوال عصورها بالطفل وباعداده علميا ونفسيا وبدنيا ووفرت من اجل ذلك كل الامكانيات وذلك ادراكا منها بان الطفل هو شاب الغد ورجل المستقبل الذى ستعتمد عليه فى بناء واستمرار حضارتها ، كما اعطت اهتماما خاصا بالاطفال الايتام وعوضتهم عن فقدانهم ذويهم .





كما اشارت ادارة متحف الاثار بمدينة الاسماعيلية الى قانون "حمورابى" الصادر فى القرن 18 ق .م والذى تضمن العديد من المضامين التربوية والحقوق القانونية للطفل فى الحياة والرضاعة والميراث والتربية والتعليم ، كذلك تعاليم الحكيم بتاح حتب عن كيفية تربية الأطفال ونشأتهم فيقول "بتاح" لابنه "إذا كنت رجلًا عاقلًا فليكن لك ولد تقوم على تربيته وتنشئته، فذلك شيء يسر الآلهة، فإذا اقتدى بك ونسج على منوالك ونظم من شئونك ورعاها، فاعمل له كل ما هو طيب لأنه ولدك وقطعة من نفسك وروحك، ولا تجعل قلبك يجافيه، فإذا ركب رأسه ولم يأبه لقواعد السلوك فطغى وبغى، وتكلم بالإفك والبهتان، فقوِّمه بالضَّرب حتى يعتدل شأنه ويستقيم قوله، وباعد بينه وبين رفاق السوء حتى لا يفسد".



