رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يتفقد عددا من الشوارع بالإسكندرية لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار



فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة فى مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.



وأشارت أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أي تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ لمواجهة موجة مياه الأمطار خاصة بكل من الإسكندرية والدلتا والقاهرة، ونشرت السيارات والمعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، عددا من الشوارع بالمحافظة، لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار.وشملت الجولة، المرور على مناطق فندق أزور، كوبري سيدي جابر، جليم، شارع جمال عبد الناصر، ملك حفني، منطقة فيكتوريا، وسموحة.وأشار، رئيس الشركة القابضة أنه تم الدفع بأكثر من 260 معدة تشمل (السيارات المجهزة لكسح المياه- طلمبات وبدالات- والمولدات المتنقلة) من شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاستعانة بـ 17 سيارة شفط و5 سيارات مدمجة و10 بدلات من شركات (الجيزة – مطروح – المنوفية – المنيا – الشرقية) بخلاف الفنيين.وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه بالمحاور الرئيسية ويتم التعامل أولا بأول مع أى تجمعات.وأكد المهندس أحمد جابر، استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة لحين انتهاء موجة الأمطار.اقرأ أيضا:وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة وسط استعدادات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن سقوط أمطار شديد فى البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وسيدى عمار وفيصل والهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس والطالبية ونصر الدين.كما سقطت كميات مياه على عدة انفاق بمدينة 15 مايو ونفق شيراتون ونفق وادي النيل ونفق احمدعرابي ونفق إمبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أى تجمعات أولا بأول.