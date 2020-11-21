كيفية التقديم على المنح الدراسية الخارجية المجانية .. تفاصيل

عدد كبير من الشباب يطمح فى الدراسة بالخارج خاصه المتفوقين فى الثانوية العامة ، او من تخرج من الجامعة ويريد تكملة دراسة الماجستير والدكتوراه فى الخارج ، ويتساءل الكثيرون "كيف أحصل على منحة دراسية مجانية؟" لذا نقدم لكم الإجابة عبر السطور التالية .





- كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية





يجب على الطالب معرفة مى انواع المنح فى البداية لكى يقدم فى المنح التى تنسابه ، ومنها النوع الاول وهو المنح التى تقدمها عدد من الجهات الحكومية الخارجية للطلاب وتكون على نفاقتهم الخاصة .





اما النوع الثانى من المنح ، فهو يقدم من الجامعات فى كل الدول للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم بالخارج او بالجامعات فى نفس الدولة .





والنوع الثالث هو الذى تقدمه بعض الشركات الكبيرة للطلاب وتقدم لهم فرص السفر للخارج وتتحمل كافة المصروفات المادية التى يحتاجونها .





- منح دراسية مجانية 2020





منحة تشيفنينج Chevening لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة (ممولة بالكامل)

هى منحة مقدمة لجميع الطلاب من مختلف الدول والجنسيات الذين يرغبون فى دراسة الماجستير فى المملكة المتحدة . ومن خلالها يتم دفع رسوم التعليم الجامعى ، والرواتب الشهرية ، وتكاليف السفر من والى المملكة المتحدة وبدل الوصول والتأشيرة وغيرها .

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منحة إيفل لدراسة الماجستير والدكتوراه في فرنسا 2021 (ممولة بالكامل)

هى منحة مقدمة لمن يرغب لدراسة الماجستير والدكتوراه فى فرنسا ، وتقدم الى مختلف الجنسيات والدول . وتقدم المنحة تمويل كامل للطلاب مثل :

بالنسبة لمستوى الماجستير

1- راتب شهري قدرة 1181 يورو ( 1031 يورو + 150 يورو بدل شهري) 2- تذكرة طيران كاملة (تذكرة ذهاب وأخرى عودة) 3- سداد 50 يورو لحامل المنحة كحد أقصي لإنتقالة من المطار لمكان سكنه الأول 4- تذاكر قطار مجانية أثناء المنحة 5- تأمين صحي من المركز الثقافي الفرنسي حتى وقت التسجيل في الخدمات الاجتماعية لطلاب الأجانب تمويل الأنشطة ثقافية



بالنسبة لمستوى الدكتوراه

1- راتب شهري قدرة 1700 يورو 2-تذكرة طيران كاملة 3- تذاكر قطار مجانية أثناء المنحة 4- سداد 50 يورو لحامل المنحة كحد أقصي لإنتقالة من المطار لمكان سكنه الأول 5- تأمين صحي من المركز الثقافي الفرنسي حتى وقت التسجيل في الخدمات الاجتماعية لطلاب الأجانب 6- تمويل الأنشطة ثقافية







- شروط الحصول على منحة دراسية





يجب على الطالب ان يكون متفوق فى احد المجالات ، والافضل يكون تفوق دراسى





يجب على الطالب ان يكون متفوق فى اللغة الانجليزية او الفرنسية ، ويكون حاصل على هذا التفوق فى شهادات رسمية .





سرعة الطالب على تقديم الاوراق المطلوبة فور الاعلان عن المنح

















- كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا





- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وأكمال الملف الشخصي

الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بـ "Humber University ":

يمكن التقدم بجامعة Humber في كندا منخلال المنح الدراسية لدرجة الباكالوريوس وشرط امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

ونقدم لكم كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا والحصول على الشهادات المدرسية مترجمة ومصدقة:

- كشف الدرجات الأكاديمية مترجم ومصدق

- المعدل التراكمي GPA

- شهادة إجادة اللغة الانجليزية IELTS or TOEFL

- أي وثائق أخرى تدعم ملف المتقدم

- رسالتي توصية من اثنين من الاساتذة

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الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Windsor":

يتم تقدمالأوراق للإلتحاث بجامعة University of Windsor في كندا منحا دراسية لدرجة الماستر و الدكتوراه وشرط امتلاك بينما معدل قبول 80% فأكثر أو ما يعادلها و توفر شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل تغطي المنحة الدراسية مبلغ يصل إلى 7,500 دولار



الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا " University of Lethbridge ":

يمكن تقدم بجامعة University of Lethbridge في كندا منحا دراسية لدرجة الماستر و الدكتوراه وضمن شرط الحصول عليها هو توفر شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل تغطي المنحة الدراسية مبلغ يصل إلى 13,000 دولار.



الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Toronto "

ويمكن الحصول منح جامعة تورينتو الكندية من موقع المنح الدراسيه للبكالوريوس.

الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Toronto ":

تمتلك الجامعة برنامج ليستر ب. بيرسون أو Lester B. Pearson والذي يقدم عدد من المنح الدراسية الكاملة للطلاب ، والتي تهدف إلى الاعتراف بالطلاب الدوليين الذين يظهرون التحصيل الأكاديمي الاستثنائي والإبداع والذين يتم الاعتراف بهم كقادة داخل مدرستهم.

وتغطي المنح كامل الرسوم الدراسية للبرنامج ، بالإضافة إلى الكتب ، تكاليف عرضية ، ودعم الإقامة لمدة 4 سنوات.

كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بـ" University of Alberta ":

تقدم جامعة ألبرتا أو University of Alberta عن تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية يصل إلى 8 منح دراسية للطلاب الدوليين من أجل متابعة أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس التي تقدمها الجامعة.

ولحصول المتقدمين الذين لغتهم الأولى ليست الإنجليزية عادة ما تكون هناك حاجة لتقديم أدلة على الكفاءة في اللغة الإنجليزية في المستوى العالي المطلوب من قبل الجامعة.

كما يشترط أن تكون طالبًا دوليًا و أن تملك شهادة الثانوية العامة و شهادة إجادة اللغة الإنجليزية.











