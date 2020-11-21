البعثة الأممية تعلن استئناف الحوار الليبي في مصر.. 6 ديسمبر

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، استئناف الحوار الدستوري الليبي في مصر، يوم 6 ديسمبر المقبل.





وتأتي الاجتماعات بين الأطراف الليبية في مصر ضمن فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا التي انتهت منتصف أكتوبر الماضي بالقاهرة، وخلصت إلى الاتفاق على عقد جولة ثانية من المباحثات.





وعقدت اللقاءات بمشاركة وفود من البرلمان الليبي ومجلس الدولة، برعاية الأمم المتحدة حيث اتفقوا جميعا علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة القادمة.





واتفق الطرفان على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية.





في سياق آخر، حذرت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ممن يحاولون إبقاء الوضع على ما هو عليه، مستخدمين ترويج الشائعات.





وأكدت في تصريحات صحفية أن الأزمة الليبية التي استمرت لسنوات مسببة معاناة للشعب الليبي اقتربت كثيرًا من الحل وأن الحسم في أيدي الليبيين أنفسهم.





وتابعت ويليامز "نحن اليوم على مشارف ليبيا الجديدة، وقاب قوسين من إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات".





وقالت المبعوثة الأممية في وقت سابق "توصلنا إلى تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف، والاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا".





وأضافت أن "خارطة الحل في ليبيا تؤسس لفترة جديدة وتحدد موعدا للانتخابات العامة، ويجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي".





وأضافت المبعوثة الأممية "نريد مساعدتكم لا تسمحوا لمن يصرون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللولكم بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة".





كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن دعمها مسار السلام الليبي، مشددة على أهمية التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب.





وعلى جانب آخر، وصل 40 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي لحضور جلسات تشاورية بمدينة طنجة المغربية.