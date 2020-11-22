وزير الشباب والرياضة: نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك لن يؤجل.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لا توجد قرارات بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك بسبب زيادة عدد أو أي نشاط رياضي أخر حتي الآن إصابات كورونا.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إن سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن حضور الجماهير لنهائي كأس افريقيا، معلقا: "هذه المباراة مهمة جدا لينا بعد سلسلة عظيمة من النجاح في كرة القدم".

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أطلقت شعار "لا للتعصب مصر أولا" بالتنسيق مع المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، ورسالتنا لجميع الجماهير المصرية الا يكون هناك أي تعصب في يوم المباراة وأن يكون يوم كروي ممتع لجميع الأطراف.

وأوضح اشرف صبحي أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد بصفة دائما داخل الأنشطة والفعاليات الرياضية، وايضا الكشوفات الدورية علي لاعبي جميع الفرق الرياضيه للاطمئنان على صحتهم.

من جانبه قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، إنه لن يخوض انتخابات اتحاد كرة القدم، مضيفا: "لا اسعى كي اكون رئيسا لاتحاد كرة القدم أو أن اتولى منصب".

وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتحاد الكرة يحصل على أي حق يملكه ونمتلك اتحاد قوي ينفذ قراراته.

وتابع عمرو الجنايني:" أعتبر نفسي في خدمة وطنية أؤدي واجبي كاملا ".

وأضاف عمرو الجنايني: "تم تطبيق اللائحة بكل حذافيرها وقرارات لجنة المسابقات والانضباط بكل حذافيرها على الجميع".

وتابع عمور الجنايني: "تم خصم الـ 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب عدم حضوره مبارة القمة امام النادي الاهلي في ستاد القاهرة".

وفي سياق أخر كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.

وحدد مسؤولو اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة،

ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.

وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.