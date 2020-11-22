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حوادث

حرق رأسها بـ ماء نار.. تحقيقات موسعة في اتهام أب بتعذيب طفلته في أوسيم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:20 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بعرض طفلة اتهمت جدتها والدها بتعذيبها بحرق رأسها بـ"ماء نار" في أوسيم للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير وافٍ بحالتها الصحية. 

وطلبت النيابة ضبط وإحضار الأب لسماع أقواله، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن بداية البلاغ كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة إخطارًا بورود بلاغ بتعذيب طفلة داخل شقة في دائرة القسم. 

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل، إلى مكان البلاغ وتبين العثور على طفلة مصابة بعدة إصابات. 

وأشارت التحريات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد احمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن مقدمة البلاغ تدعى "عواطف.أ." جدة الطفلة "ساندي" عمرها 3 سنوات، تتهم والد حفيدتها بتعذيبها.

وذكرت الجدة في بلاغها، أن خلافات أسرية بين والدي الطفلة انتهت بترك الأم لمنزل الزوجية منذ عامين، وإقامة الطفلة مع أبيها بمنزله.

أشارت الجدة إلى أن أحد جيران والد "ساندي" أبلغها بسوء حالة حفيدتها الصحية، ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة واتهام الأب بتعذيب حفيدتها. 

انتقلت مأمورية رفقة الجدة، إلى منزل الأب وتبين عدم تواجده، وعُثر على الطفلة بها إصابات عبارة عن حروق بفروة الرأس إثر إلقائه مادة كاوية "ماء نار" على رأسها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت النيابة إرسالها بمأمورية الي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من إصابات والسبب في حدوثها كما قررت استدعاء جدة الطفلة لسماع اقوالها والاستعلام عن شهود عيان من جيران الأب حول علمهم بواقعة التعذيب من عدمه. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط الاب حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة في منطقة سكنه وعمله والأماكن التي يتردد عليها لضبطه، ومازالت التحقيقات مستمرة.
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