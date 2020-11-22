سواريز يحتفل بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

احتفل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، بفوز فريقه على برشلونة ناديه السابق بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ونشر سواريز صورة لزملائه في أتلتيكو على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "فريق عظيم".
ولم يشارك سواريز في المباراة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من برشلونة بعد قرار رونالد كومان بالتخلي عنه، قبل عام من نهاية عقده.
وأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم، الأحد، بأن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، مهدد بالغياب عن البلوجرانا لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كان بيكيه تعرض لإصابة قوية في اليمني بعد تدخل من أنخيل كورويا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية الأولية، أثبت تعرض بيكيه لإصابة خطيرة في الركبة اليمني، وقد يحتاج إلى عملية جراحية، وسيغيب من فترة 4 إلى 6 أشهر".
وتابعت الصحفية الإسبانية، أن بيكيه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، خلال الساعات المقبلة، للتأكد من حجم الإصابة.
وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب المباراة، إن لاعبيه يمنحونه "الحماس والرغبة لتحقيق إنجازات مهمة هذا الموسم"، مشيرا إلى أنهم يفكرون في "كل مباراة على حدا".
وفي ظهوره بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو، أكد: "الفريق يمر بحالة طيبة جدا، وهذا يمنحنا الأمل والطموح لمواصلة العمل، والبحث عما نريد".
وواصل مدرب أتلتيكو مدريد: "عندما يكون هناك توافق بين الفكرة والتنفيذ، يخرج الشيء الأجمل، وهو أن الكل يعمل لصالح الفريق. نحتاج لمواصلة تلاحم هذه القوة للاستمرار في المنافسة".
ولا يرى المدرب الأرجنتيني أي تشابه مع الفريق الذي توج بلقب الليجا في موسم (2013-2014)، في الوقت الذي شدد فيه على أن الفريق ما زال لديه الأفضل ليقدمه.
وحول أن هذا هو الانتصار الأول له على البرسا في الليجا، قال: "نعم، كنا قريبين في المباريات الأخيرة من تحقيق الفوز أمام برشلونة، واليوم نجحنا في تحقيق هذا الأمر. هذا لن يغير أي شيء مما نبحث عنه".
وعن الفريق الكتالوني، أكد أنه كان قريبا للغاية من أفضل مستوياته في مباراة اليوم.
وحقق "الروخيبلانكوس" أكثر من فائدة بهذا الفوز، حيث أنهم حافظوا به على سلسلة انتصاراتهم في الليجا للمباراة الخامسة على التوالي.
كما أن الفوز هو الأول لدييجو سيميوني على الكتيبة الكتالونية في الليجا، منذ جلوسه على مقعد المدير الفني للأتلتي في ديسمبر 2011.