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اقتصاد

خبير: إعادة استخدام الطاقة المهدرة يوفر للدولة ولأصحاب المصانع أموال كثيرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
الدكتور جمال القليوبي
الدكتور جمال القليوبي
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مايكل عياد - هاجر رزق
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هناك أساليب تعيد تقييم المستهلك من استخدام الغاز بالدورات المركبة، إذا كانت المصانع تستخدم الغاز الطبيعي في التسخين، الإنصهار أو التدوير. 

وأوضح "القليوبي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"  أنه يمكن لأصحاب المصانع إعادة استخدام الحرارة الناتجة عن عملية الإنتاج لاستخدامها مرة أخرى وتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المستهلك في التسخين أثناء الإنتاج، ولكن هذه العملية تحتاج إلى تعديلات في النظام المستخدم داخل المصانع، وهذا ما يرفضه بعض أصحاب المصانع بسبب تكلفته.

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وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، على أنه لا يمكن لصاحب المصنع النظر إلى مكسبه هو فقط دون النظر إلى خسائر الدولة فإذا قام ببعض التعديلات في نظام الإنتاج داخل مصنعه وأعاد استخدام الطاقة المهدرة في التسخين سيكلفه هذا الأمر مره واحدة فقط في حين أن استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي أثناء عملية الإنتاج تكلف الدولة كثيرًا.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة،  أنه من الصعب تغيير أسعار الغاز الطبيعي في مصر أو جعله يتماشى مع أسعار البرميل المذبذب في سعره ولكن هناك بعض الصناعات تحتاج لتوفير الغاز بسعر أقل دون غيرها لاهميتها في تلبية احتياجات الدولة  مثل شركات القطاع العام في صناعة الأسمدة فهي تؤثر على المواطن من خلال تأثيرها على أسعار الخضروات فالغاز الطبيعي يمثل 70% من صناعة الأسمدة وهي "أكسير" الأراضي المصرية خاصة سماد "اليوريا" ،وعرضت فواتير الغاز الطبيعي بعدها للغلق مؤخرا.

 وأكد " القليوبي" على أن هناك سبيل لدعم شركات الأسمدة بتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي لما تملكه مصر من وفره في الغاز الطبيعي حتى تستطيع تزويد قدراتها الانتاجيه وعدم اللجوء إلى الاستيراد بالعمله الصعبه ، ويعتبر تخفيض سعر الغازو تشجيع هذه الصناعه عملية ناجحه من كل الجهات فمن جه  دعم للصناعة المحلية للأسمدة فتكفي الاستخدام المحلي وينعكس على المواطن بتوفير السلع باسعار مناسبه وفي نفس الوقت توفير الاموال التي تنفق في الاستيراد وأيضا تصدير الفائض الذي يوفر للدوله مبالغ كبيرة من  العمله الصعبه تصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار وبذلك تعتبر قيمة مضافه للغاز الطبيعي.
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