لرفض قيود كورونا.. مسيرات لأنصار ترامب بحي حاكم كاليفورنيا.. فيديو

نظم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مسيرات تجوب شوارع كاليفورنيا الأمريكية، اعتراضا على حظر التجمعات المفروض من الساعة الـ 10 مساءا وحتى الخامسة صباحا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت سيارات تحمل أنصار ترامب، وهي تجوب حي حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، وذلك عقب فرض منع التجمعات بعد الـ 10 مساءا، لرفض القيود الجديدة.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فرض حظر التجوال كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

ومنذ قليل، قال فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك مصابين كثر لا تظهر عليهم أعراض المرض ويساهمون بانتشار الفيروس.

وأضاف الفريق خلال إحاطة صحفية: "زيادة عدد الاختبارات تظهر زيادة عدد الإصابات بجائحة كورونا، وندعو الأمريكيين إلى اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ارتفاع أعداد الإصابات".

وتابع: "من المهم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بالتجمعات لمواجهة انتشار الجائحة، ويجب القيام بفحص كورونا بشكل دوري".

واستطرد: " إدارة الطوارئ تتواصل باستمرار مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين".

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بنس خلال الإحاطة: "نؤكد للشعب الأمريكي أننا لن ندخر أي جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكي".

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الولايات المتحدة ستخسر مئات الآلاف من الأرواح، بسبب كورونا، إذا لم تتعاون إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب معه.

واتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي.

وشدد بايدن في مؤتمره الصحفي أمس الخميس، على أهمية مواجهة تحديات الولايات المتحدة بشأن توزيع اللقاح على كل الشعب الأمريكي.

وحذر بايدن، من أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتم"، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحذر خبراء الصحة من أنه حال عدم تعامل الأمريكيين بجدية أكثر مع ارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط الاجتماعي، ستواصل معدلات الوفيات الارتفاع هذا الخريف والشتاء.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مدى شراسة فيروس كورونا مقارنة بأسباب الوفيات الأخرى، بالإشارة إلى أن فيروس كورونا الجديد حصد أرواح 250 ألفا في الولايات المتحدة خلال أقل من عشرة أشهر، طبقا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الشبكة الأمريكية إن أعداد وفيات "كوفيد-19" الآن أعلى بخمس مرات من وفيات الانتحار السنوية، ففي المتوسط فارق 45 ألفا و439 شخصا الحياة نتيجة الانتحار من 2014 وحتى 2018، بحسب بيانات المراكز الأمريكية.

ويشعر الباحثون بجامعة نيويورك بالقلق إزاء ارتفاع أعداد حالات الانتحار أكثر عام 2020 نتيجة الضغط المترتب على الجائحة.

هناك أيضًا أمراض القلب، التي تعتبر سببًا رئيسيًا للوفيات في الولايات المتحدة، فطبقًا لبيانات المراكز الأمريكية، يتوفى متوسط 670 ألفا و595 شخصا جراء أمراض القلب كل سنة.

Trump supporters are intentionally rallying throughout the night around Governor Newsom’s neighborhood to protest his ridiculous 10pm curfew 😂 pic.twitter.com/l6q0h9KNT0