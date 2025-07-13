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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقبات جديدة تُبعد زلاكة عن الزمالك.. وأحمد حسن يوضح

زلاكة
زلاكة
منار نور

كشف الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن وجود تعثّر في مفاوضات نادي الزمالك لضم اللاعب زلاكة، مؤكدًا نقلًا عن مصدر خاص أن الصفقة لا تسير بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مصدر: تعثر انتقال زلاكة إلى صفوف الزمالك في الوقت الحالي."

وكشف الإعلامي جمال الغندور في تصريحات له عبر برنامج “ستاد المحور”، أن نادي الزمالك أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد ربيع، نجم نادي البنك الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الغندور أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، يكثف مفاوضاته مع إدارة البنك الأهلي لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.


 مصطفى شلبي يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

وأوضح الغندور، أن المحادثات بين الزمالك والبنك الأهلي لم تقتصر على أحمد ربيع فقط، بل شملت أيضًا مناقشات حول اللاعب مصطفى شلبي، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء والانضمام إلى صفوف البنك الأهلي. وأشار إلى أن انتقال شلبي يأتي في إطار سعي الزمالك لإعادة هيكلة الفريق وتوفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة.

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