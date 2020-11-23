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تعليم

إجراءات صارمة حيال المخالفين.. جامعة القاهرة تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
اتخذت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حزمة من القرارات والإجراءات المشددة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس.

ويأتي ذلك مع استمرار تزايد أعداد المصابين بكورونا، وتوقعات العديد من الخبراء بارتفاع الاصابات خاصة في فصل الشتاء.

ومن أبرز هذه القرارات ما يلي :-

- مَنح صلاحيات لرؤساء العمل كل في مكانه لإتخاذ القرارات وفقًا لطبيعة العمل دون المساس بمستوى الأداء أو الإنجاز .

- تنظيم تناوب الموظفين يوميًا أو أسبوعيًا بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية .

- إجازات استثنائية للنساء الحوامل ومعيلة الأطفال بجانب أصحاب الأمراض المزمنة بدون تأثير على مستحقاتهم المالية .

- اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لارتداء الكمامة وتطهير وتعقيم مقار العمل وفقًا لإرشادات وزارة الصحة .

- التزام العاملين بخدمات الطوارئ والوحدات الأساسية الضرورية بالعمل مع اتباع ما يلزم من الاحتياطات الصحية .

- رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية .

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وتأتي هذه القرارات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء  بتوجيه كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة لتنفيذ هذه الإجراءات ، واستكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار الفيروس ، واستعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة .

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لن يتم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء الكمامات ، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين،واستمرار كافة وحدات الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة انتشار الفيروس .

وكانت جامعة القاهرة قد رفعت درجة التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، وأكد الدكتور الخشت على العمداء بضرورة رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

كما كلف الدكتور محمد الخشت ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية .
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