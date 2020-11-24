علاج فعال لنزيف اللثة يوقفه في الحال

علاج فعال لنزيف اللثة، أفضل طريقة لمعالجة نزيف اللثة هي تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ومتابعة الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على بعض العلاجات المنزلية والأدوية لنزيف اللثة ، مثل الشطف بالماء المالح أو تجربة بعض المنتجات العشبية.

أدوية لعلاج نزيف اللثة

الكلورهيكسيدين

الكلورهيكسيدين مطهر كيميائي يوصف لالتهاب اللثة وتطهير الجلد ومناطق الجرح.

فيراكريلوم

يستخدم فيراكريلوم كمرقئ (لوقف النزيف) ومضاد للتفسخ لإدارة الجروح والجروح والحروق والجروح بعد الجراحة.



علاج نزيف اللثة بالاعشاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشطف ببعض الأعشاب والزيوت يمكن أن يساعد في تقليل البكتيريا والالتهابات في فمك.

هناك منتجًا يُباع بدون وصفة طبية يحتوي على النعناع والزعتر الأحمر ولحاء القرفة وزيوت الكافور وزيوت اللافندر ، بالإضافة إلى مستخلصات أعشاب مثل إشنسا. يقول بعض الباحثين قد يساعد في تقليل التهاب البلاك واللثة.

يوصي أيضًا بعشب يسمى آذريون ، المعروف باسم القطيفة ، لعلاج التهاب اللثة. تشير بعض الأدلة إلى أنه مفيد في مكافحة البلاك والتهاب اللثة.

زهرة العطاس علاج جيد للوجع فهو من افضل تخفيف الحلول القوية مثل زيت الأوريجانو النقي ، لأنه يمكن أن يلحق الضرر بأنسجتك إذا كنت تستخدمه بكامل قوتك.



طرق علاج نزيف اللثة بالمنزل

ما يمكن أن تفعله العلاجات المنزلية وما لا تستطيع فعله

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نزيف اللثة ، ولكن السبب الشائع هو التهاب اللثة ، وهو شكل خفيف من أمراض اللثة.

يحدث ذلك عندما تتراكم طبقة البلاك ، وهي طبقة لزجة مصنوعة من البكتيريا ، على أسنانك بسبب النشويات والسكريات في طعامك. إذا بقيت على أسنانك أكثر من بضعة أيام ، يمكن أن تتصلب تحت لثتك وتشكل مادة تسمى الجير. مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة ، لذلك قد تحتاج إلى طبيب أسنانك لتنظيف أسنانك لمنع حدوث مشاكل خطيرة.

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في نزيف اللثة ، الشطف بأي علاج منزلي مثل الملح يمكن أن يصل إلى عمق 3 ملم فقط تحت اللثة. ويقول: "لكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة تجد لديهم ما يشبه الجيوب الصغيرة حول الأسنان يزيد حجمها عن 3 ملليمترات". "المتوسط ​​هو حوالي 5-6 ، وإذا كان متقدمًا ، فيمكن أن يكون من 7 إلى 9، للحصول على هذا الحد أسفل خط اللثة ، لا يمكنك الاعتماد على الشطف بالعلاجات وحدها. يقترح عليك استخدام أداة تسمى الري ، والتي يمكن أن تساعد في توصيل المادة التي تستخدمها في تلك الجيوب العميقة.



أفضل طريقة للحفاظ على صحة فمك هي تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط ، وشطفها يوميًا بغسول الفم المضاد للبكتيريا ، والمواظبة على زيارة طبيب الأسنان في مواعيد محددة. قد تقدم إضافة بعض العلاجات الطبيعية إلى هذا الروتين بعض الفوائد ، لكن النتائج يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

تقول Mimi Leung ، أخصائية صحة الأسنان في سان فرانسيسكو: "لا شيء يحل محل الذهاب إلى طبيب الأسنان ، ولكن نعم ، العلاجات المنزلية يمكن أن تستحق التجربة". "يتم إجراؤها عادةً بشيء طبيعي يسهل الحصول عليه. وإذا لم تلاحظ تحسنًا ، يمكنك دائمًا الرجوع إلى طبيب الأسنان للحصول على العلاج الموصى به."

ماء مالح

الشطف بالماء المالح هو علاج منزلي قديم يجفف البكتيريا. لتحقيق أقصى استفادة من محلول الماء المالح ، يقترح عليك إضافة مكونين آخرين: صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين . أنها تساعد في تدمير البكتيريا وتنظيف المنطقة.



مصدر المعلومات موقع WebMD

1.علاجات نزيف اللثة



