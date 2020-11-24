محافظة قنا: إقبال ملحوظ من الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات النواب.. فيديو

قال حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه تابع سير العملية الانتخابية في جولة الاعادة في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الاولى .





وأضاف حازم عمر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه هناك إقبال ملحوظ من الناخبين على المشاركة في الانتخابات في كافة المقار الانتخابية وجميع الدوائر الانتخابية في المحافظة تشهد جولة إعادة، ولدينا 4 دوائر انتخابية رئيسية تضم 19 منافسا في العملية الانتخابية.





وتابع حازم عمر :" هناك التزام من الناخبين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولم نرصد اي معوقات او مشاكل تواجه العملية الانتخابية في نطاق المحافظة ".





واكمل حازم عمر :" انتخابات مجلس النواب في غاية الاهمية لانه ينتج عنها برلمان يسن تشريعات وقوانين مصر ".





وبدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في تمام الساعة 9 صباحا مع بدء فتح اللجان الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب.





وقام متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 باستمرار جولاتهم في اليوم الثاني للتصويت منذ الصباح مع فتح اللجان في الـ 13 محافظة التي تجرى بهم جولة الإعادة بهذه المرحلة.





ووفقا للتقرير: "تلاحظ انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان في موعدها المحدد، مطبقةً قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكذلك تعليمات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا".





وأكد أعضاء التنسيقية أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، كما رصد المتابعون بعض المخالفات تمثلت معظمها في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها لم تؤثر علي مسار التصويت أو حياد العملية الانتخابية ونزاهتها داخل اللجان.





وقال المتابعون أن معدلات التصويت في مختلف المحافظات كانت متوسطة في النصف الأول من اليوم الثاني، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة التصويت في النصف الثاني من اليوم كما حدث في اليوم الأول لهذه الجولة، حيث ارتفعت معدلات التصويت بالأمس بعد فترة الراحة ومنتصف اليوم.





و أشادوا بتطبيق القضاة رؤساء اللجان قرارات الهيئة الوطنية للانتخاب وتعاونهم وتسهيلهم لمهمة المتابعين، مما يحافظ علي نزاهة العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المنظمة للانتخابات.