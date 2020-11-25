حماس عن القصف الإسرائيلي لـ سوريا: امتداد لجرائم الاحتلال

وصفت حركة المقاومة حماس القصف الإسرائيلي على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، بالعدوان الهمجي ، والعربدة الإسرائيلية على كل المنطقة.





وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة.





وأضاف في تصريح وصل لوكالة "معا" الفلسطينية، أن هذا العدوان يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أمريكية فعلية في هذا العدوان.





وأكد أن تصاعد هذا العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد عدوانه.









وقال إن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكونات الأمة لمواجهة المشروع الإسرائيلي ودحره عن الأرض العربية.





وأمرت الحكومة الإسرائيلية، بإغلاق المجال الجوي في الجولان، بعد أحداث الليلة الماضية.





وأكدت الصحيفة، أنه تم إغلاق المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن أمام الرحلات الجوية على ارتفاع 5000 قدم، بعد الهجوم المنسوب إليها في الجولان الليلة الماضية.





وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.





وأكد مراسل مراسل "سانا": أن العدوان الإسرائيلي يستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".





ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.





وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23.50 من ليل الثلاثاء الأربعاء، قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".





كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ولكن الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.