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رياضة

اليوم.. الظهور الأول لنادي زد إف سي بدوري الدرجة الأولى

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
فريق زد
فريق زد
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محمد السعيد
يخوض نادي زد إف سي، اليوم الأربعاء، أولى مبارياته بدوري الدرجة الأولى المصري لكرة القدم، مع نادي القناة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بملعب "زد" في مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

وهذه المباراة هي الظهور الأول لنادي زد إف سي، بعد إعلان شركة زد للاستثمار الرياضي، أمس الثلاثاء، الاستحواذ على شركة مصر المالكة لنادي إف سي مصر، بالإضافة الى تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق.

واستعد نادي زد إف سي قويًا لحصد أول ثلاثة نقاط في منافسات دوري الدرجة الأولى، من خلال معسكر مغلق لمدة 10 أيام، ركز خلاله المدير الفني للفريق الكابتن أسامة نبيه على رفع المستوى البدني للفريق، وممارسة اللاعبين الخطط الفنية المزمع تنفيذها خلال الموسم، ويعد هذا المعسكر من أولى خطوات خطط زد في تأهيل الفريق.

وتعتزم شركة زد للاستثمار الرياضي، ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتأهيل المواهب الشابة منذ الصغر، بداية من إنشاء قاعدة لفرق الناشئين قائمة على أسلوب احترافي بالشراكة مع كبرى الأندية العالمية مثل بروسيا دورتموند، وهي ضمن كبري الأندية الألمانية التي تمتلك فرق ناشئين قوية ويخرج منها سنويًا عدد كبير من اللاعبين للاحتراف في الدوريات الأوروبية، علاوة على إنشاء استاد جديد باسم "زد" في نادي زد الرياضي بشرق القاهرة، بهدف عودة الفريق مرة أخرى إلى الدوري الممتاز، ومنافسة الفرق الكبرى لحصد البطولات واحتلال مراكز متقدمة، وتحقيق قيمة مضافة للاستثمار الرياضي في مصر.
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