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التموين: إنشاء أكبر سوق ملابس نصف جملة بـ 300 مليون دولار

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:20 م
إبراهيم عشماوي،
إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين
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إسراء صبري
قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن الوزارة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من مستثمري الملابس اتفقوا على إنشاء أسواق نصف جملة على مساحة 100 فقدان، حيث تبدا قيمة الاستثمار بها بـ 300 مليون دولار، كما انه سيكون هناك أسواق أخرى للمصوغات الذهبية.

وتابع: استقبلنا مجموعة إمراتية كبيرة مباشرة سواء محلية أو أجنبية تصل إلى 49 مليار جنيه في السوق المصري، الاستثمارات تتواجد في عدد كبير من محافظات مصر مثل المنوفية والبحيرة وغيرهم من المحافظات.

وأضاف "عشماوي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، هناك 6 أو7 دول على مستوى العالم متخصصة في الأسواق المفتوحة ومصر ستكون من ضمنها عن طريق الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى إنشاء سوق منظم بالإضافة إلى تعظيم العلامة التجارية المصرية.

وأكمل: نتحدث مع سلسلة تجارية كبيرة في تجارة أسواق الجملة، معقبا: قطعنا معهم مسافة كطبيرة من أجل إنشاء أسواق جملة مثل المتواجدة في دول العالم المتقدمة.

وأوضح أن أكبر قواعد بيانات في مصر متواجدة في السجل التجاري، بالإضافة إلى وجود 5.5 مليون منشأة.


ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، وتم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.


وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.


وناشد في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.


يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية اثناء كملته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد، واستكمالًا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.

وتتمنى وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.
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