منها فستان ارتدته خلال زيارة السعودية.. بيع تصميمات أزياء الأميرة ديانا الأصلية.. صور

تم الكشف عن مجموعة من الرسومات النادرة من قبل اليزابيث إيمانويل مصممة فستان زفاف الأميرة ديانا، ومنها بعض من ملابسها الملكية الأكثر شهرة التي يتم عرضها للبيع في مزاد بـ لندن في الثامن من ديسمبر القادم، وهي أصلية وبها ختم حقوق الطبع والنشر، وتشمل الرسومات السبعة تصميمين لزياء زفاف الأميرة ديانا، بالإضافة إلى سلسلة من الرسومات لبعض من أشهر ملابس ديانا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الرسوم التوضيحية لإليزابيث، تم الاحتفاظ بها كـ تذكارات من عملها مع الأميرة ديانا، ومن المتوقع أن تجلب الرسومات ما يصل إلى 1000 جنيه استرليني لكل من هذه الرسومات، وستعرض للبيع في لندن في ديسمبر القادم، والرسوم التوضيحية لمصمم الأزياء تشمل بعض من ملابس الأميرة ديانا الأكثر شهرة ويظهر في الصورة، ثوب ارتدته ديانا خلال زيارة المملكة العربية السعودية في عام 1986.



يتم بيع القطع من قبل مصمم الأزياء وهو زوجها ديفيد، الذي حول التصميمات إلى ملابس لأميرة ويلز، وتشمل الأعمال رسمًا لفستان سوداء ارتدتها ديانا لأول حدث عام لها مع الأمير تشارلز بعد أن أعلن الزوجان خطبتهما في عام 1981، ويقال إن أمير ويلز قد انتقد خطيبته البالغة من العمر 19 عامًا حينها بسبب الفستان، وقال لها "عائلتي لا ترتدي الأسود إلا عندما نكون في حداد".



وهناك أيضا رسومات لتصميم مستوحى من ملابس البحرية والأبيض وهو ثوب من الحرير وثوب كريب أسود مع حزام اردته ديانا خلال الجولة الملكية في دول الخليج في عام 1986، وقال منظم المزاد كيري تايلور: "لم يتم عرض هذه الرسومات من قبل".