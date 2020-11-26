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رياضة

شوبير: التشكيك في مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك تهريج

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، المشككين في نتائج مسحات كورونا التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا والمقرر لها غدًا، الجمعة.

وقال أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، "مش عايزين تهريج وتشكيك في مسحات كاف، وما تم الإعلان عنهم هم المصابون بالفعل، وحملات التشكيك لا جدوى منها".

وتابع أحمد شوبير "البعض يدعي إصابة محمود علاء مدافع الزمالك والآخر يدعي أن الأهلي استعان بدوبلير مكان الشناوي للتكتم على إصابته بكورونا كلام غريب وغير منطقي".
 
وأتم أحمد شوبير "نتمني الشفاء لجميع مصابي الفريقين، ونبارك لمن تعافوا من إصابتهم، يجب أن نكون أكثر عقلانية في هذا الملف كاف لا يكذب ولا يتجمل، وتم إجراء المسحات بمنتهى الاحترافية". 

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

 
يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.


يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.


وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.


وهذا وفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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