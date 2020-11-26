كاكا ينعى أسطورة الكرة العالمية

نعى النجم البرازيلي كاكا، لاعب فريق ريال مدريد السابق، أسطورة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو ماردونا





وكتب كاكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "شكرا على كل شيء فعلته من أجل هذه الرياضة التي أحبها كثيرا يا عبقرى ارقد بسلام".





وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.





أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.





مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.





ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.





وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.





وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.



