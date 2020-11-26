ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كاكا ينعى أسطورة الكرة العالمية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
نعى النجم البرازيلي كاكا، لاعب فريق ريال مدريد السابق، أسطورة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو ماردونا

وكتب كاكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "شكرا على كل شيء فعلته من أجل هذه الرياضة التي أحبها كثيرا يا عبقرى ارقد بسلام". 

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر ظهور لأسطورة الكرة الارجنتينية مارادونا قبل وفاته

الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام على وفاة مارادونا

أفضل من لمس كرة القدم.. أحمد فهمي ينعى مارادونا

رئيس وزراء إيطاليا ينعي مارادونا: وداعًا أيها البطل الأبدي

تامر أمين عن وفاة مارادونا: اليوم سقطت ورقة مهمة في شجرة المهارات.. فيديو

بكاء جماعي.. مشاهد مؤثرة من شوارع الأرجنتين حزنا على مارادونا

ترشيحاتنا

قصة حفيد مؤسس شركة شوكولاتة شهيرة يستخدمها لتهريب المخدرات

أخبار الفن| بعد أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني| زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة دعم للفنانة.. بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا

ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب أمريكي في مطار القاهرة

#ليفربول يتصدر تويتر بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي

بعد وفاته.. تعرف على علاقة مارادونا بالكرة المصرية

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى مصابي الأهلي والزمالك بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء