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رياضة

أسطورة ليفربول ينعى مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
مارادونا
مارادونا
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مصطفى كرم
نعى ستيفن جيرارد، أشهر اللاعبين التاريخيين لفريق ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو ماردونا . 

ونشر جيرارد صورة لـ مرادونا معلقا عليها "وداعا مارادونا". 

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك عقب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو ماردونا

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

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ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لـ مهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
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