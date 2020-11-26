ليفربول يتصدر تويتر بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول بعد تعرضه للخسارة أمام فريق أتالانتا الإيطالي بهدفين في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "خسارة اليوم (2/0) هي أكبر خسارة تعرض لها ليفربول بالأنفيلد تحت قيادة يورجن كلوب " و"‏أتالانتا هو ثاني فريق إيطالي يفوز على ملعب أنفيلد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد فيورنتينا في ديسمبر 2009".





وقال آخرون "‏‎والله اتلانتا مسحو بتاريخ ليفربول هالموسم صيد سهل للفرق" و"دفاع ليفربول شوارع ده لو احنا بنلعب حجز كورة هيكون الدفاع احسن من كده ، عناصر ضعيفه حطها كلوب".





وتلقى فريق ليفربول الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





الشوط الأول شهد تراجعًا من ليفربول مع إهدار فريق أتالانتا لأكثر من فرصة، لكن محمد صلاح كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 45، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.





وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 60 عن طريق إيليسيتش، ليقوم بعدها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بإجراء 4 تغييرات منها إخراج محمد صلاح في الدقيقة 61، واستبداله بروبيرتو فيرمينو.





وفي الدقيقة 64، أضاف جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي، ليؤكد انتصار فريقه.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الأول.



