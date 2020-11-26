ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

#ليفربول يتصدر تويتر بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول بعد تعرضه للخسارة أمام فريق أتالانتا الإيطالي بهدفين في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "خسارة اليوم (2/0) هي أكبر خسارة تعرض لها ليفربول بالأنفيلد تحت قيادة يورجن كلوب " و"‏أتالانتا هو ثاني فريق إيطالي يفوز على ملعب أنفيلد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد فيورنتينا في ديسمبر 2009".

وقال آخرون "‏‎والله  اتلانتا مسحو بتاريخ ليفربول هالموسم صيد سهل للفرق" و"دفاع ليفربول شوارع ده لو احنا بنلعب حجز  كورة هيكون الدفاع احسن من كده ، عناصر ضعيفه حطها كلوب". 

وتلقى فريق ليفربول الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول شهد تراجعًا من ليفربول مع إهدار فريق أتالانتا لأكثر من فرصة، لكن محمد صلاح كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 45، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 60 عن طريق إيليسيتش، ليقوم بعدها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بإجراء 4 تغييرات منها إخراج محمد صلاح في الدقيقة 61، واستبداله بروبيرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة 64، أضاف جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي، ليؤكد انتصار فريقه.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أتالانتا يتقدم على ميتلاند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا يهين ميتلاند الدنماركي 4-0 في دوري أبطال أوروبا

برصيد 21 هدفًا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بعد التعافي من كورونا.. أول ظهور لـ محمد صلاح في تدريبات ليفربول ..شاهد

فخر العرب.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد إعلان مشاركته غدا أمام أتالانتا الإيطالي

محمد صلاح ينشر صورة من صالة الجيم استعدادًا لمباراة أتالانتا

ترشيحاتنا

سيخضع للتشريح.. الكشف عن مكان تواجد جثمان مارادونا

ليفربول يتلقى هدفين من أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. وخروج محمد صلاح

طلعت يوسف: الأهلي سيتأثر بغياب "ديانج".. والزمالك سيعاني بسبب "الونش"

بعد إصابته بـ كورونا.. وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي

بالدولار.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير

ما التفسير السياسي لـ الأهلي والزمالك| مفيد فوزي يقلب الطاولة على تامر أمين بسؤال مفاجئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء