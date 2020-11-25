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رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تلقى فريق ليفربول الإنجليزي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه  أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول شهد تراجعًا من ليفربول مع إهدار فريق أتالانتا لأكثر من فرصة، لكن محمد صلاح كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 45، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 60 عن طريق إيليسيتش، ليقوم بعدها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بإجراء 4 تغييرات منها إخراج محمد صلاح في الدقيقة 61، واستبداله بروبيرتو فيرمينو

وفي الدقيقة 64، أضاف جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي، ليؤكد انتصار فريقه

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الأول.

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا، 

وعاد محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في تشكيل اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: نيكو ويليامز - جويل ماتيب - ريس ويليامز - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر - كيرتس جونس - جيني فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي
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