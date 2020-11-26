ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 11053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4256 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2980 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بتراجع جماعي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

في أعلى حصيلة منذ مايو.. أمريكا تسجل أكثر من 2400 وفاة جديدة بـ كورونا

البحوث الفلكية: لا صحة لحدوث إظلام الأرض لمدة 3 أيام

شاهد.. آخر ظهور لـ ميدو جابر مع والدته قبل اختفائه

أنا لست على ما يرام.. آخر كلمات مارادونا قبل وفاته

الأمير تشارلز وويليام يدعمان هاري بعد إجهاض ميجان لطفلهما الثاني

عزت العلايلي يتنبأ من خلال "صدى البلد" بنتيجة مباراة الأهلى والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور