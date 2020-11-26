غارق فى بئر الخيانة.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

هاجم رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد، ووصفوه بـ"مستر إكس الخائن المتحالف مع جماعة الخونة الإرهابية".









وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "عنده عشم بزيادة حبتين إن التغييرات اللي في أمريكا ممکن تعود عليه بشوية دولارات زیادة أو دخول جامعة مجاني لبنته اللي بتدرس هناك (وطبعا مش عارفين على حساب مين)، فلاحظنا إنه ابتدى يهل علينا تاني بطلعته غير البهية بميدان شغله بالعالم الافتراضي المسمى مواقع التواصل الاجتماعي وعمال ينعق ويكذب فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر".









وقال آخر: "انسی یا مستر جمال إنك ترجع تاني تعيش حالة اللادولة اللي عجبتك في الفترة اللي بعد ینایر دی تاني.. طبعا كنت خلالها مبسوط ومبرطع وراكب أحدث عربيات والفلوس كانت زي الرز معاك.. ولا يفرق معاك خراب مصر. المهم حسابك البنكي عامل إيه".









وأضاف: "لماذا جهات التحقيق صامتة عن هذا الخائن الساعي لخراب الأوطان العربية.. ومنفذ التعليمات الاستخباراتية.. وعبد الدولار واليورو والشيكل.. نطالب بالتحقيق معه في مصادر دخله كما نناشد كل من تقول عليه هذا الإرهابي أن يتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضده حتی یکون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة هذا الوطن".









وتابع: "طبعا النغمة بتاعة فوق يا جمال وراجع نفسك دی خلاص ما بقتشی تنفع معاك لأنك خلاص غرست في بئر الخيانة للأبد ولسانك القميء والدنيء ما بقاش يعرف يتكلم غير بالكذب".