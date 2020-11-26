بأغنية "يا مرايتي".. إليسا تدعم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

ونشرت جزءا من أغنيتها "يا مرايتى" معلقة: "اليوم بتنطلق الفترة السنوية اللى بيحددها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة. رسالة أمل إنو نخلص من العنف تا ما نعود نعمل هيك مبادرات ونصير بعالم بيحترم كل إنسان وبيمنع العنف، وبيقتنع إنو المرأة منها كائن دونى وواجب كل شخص يحترمها".





كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسؤولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي اشعل الامر بعدة تغريدات.





وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسؤولين عن حساب نانسي عجرم بـ تويتر تسببوا في توريطها مع إليسا، لافتة إلى أن إليسا اذكى من نانسي عجرم.





بينما واصلت إليسا تعليقها على ازمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى.





وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" انا حالة برا التصنيف .. بس هيك".

ويذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالألفاظ، حيث غرَّدت نانسي عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

واضافت نانسي: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنوا ما تعود ينزل لمستوى السخافات".





ومن ناحية أخرى حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".





أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".





أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.