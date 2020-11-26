ميدلي من أجمل الأناشيد الدينية بصوت الطالب الأزهري رمضان الطوخي.. فيديو

أنشد الطالب الأزهري رمضان الطوخي
عددًا من الأناشيد الدينية التي يرددها كثير من المسلمين في حياتهم اليومية.
وألقي «الطوخي» هذه الأناشيد خلال ندوة في «صدى البلد»، كُرم في احدثها تشجيعًا على استكمال مسيرته من دراسة الهندسة، وتسجيل القرآن كاملًا بصوته، إضافة إلى تريديه لعديد من الأناشيد الدينية.
يتابع الطالب الأزهر الآلاف الأشخاص على صفحاته الرسمية، وتحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات، و يرغب الشاب العشريني في وصول صوته دائمًا إلى الناس، كما يهدي ثواب ذلك لوالده الذي حفظ مع القرآن منذ صغره.
ومن الأناشيد التي ألقاها خلال الندوة، فضلكم يا والدي .. هل لك سر عند الله .. يا نبي سلام عليك.. واحشنا يا رسول الله .. قمر سيدنا النبي.
وخلال الندوة أيضًا، حاكي رمضان الطوخي
كبار قراء القرآن الكريم من بلدان عربية مختلفة، خاصة القراء المصريين والسعودين، مختتمًا بالأذان بصوت الشيخ خالد الدوسري.
وبدأ «الطوخي» في ندوة له في «صدى البلد» بمحاكاة الشيخ الشحات أنور، من خلال قرءاته للآية 65 من سورة يوسف، قال - تعالى-: « ...هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ».
ورتل سورة الفاتحة بطريقة الشيخ ماهر المعيقلي، قال - تعالى-: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)».
وتلا آيات من سورة ق بصوت الشيخ ياسر الدوسري، قال-سبحانه-: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20)».
وحاكي أيضًا الشيخ إدريس أبكر بتلاوة آيات من سورة القيامة، قال- عز وجل-: « لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10)».