ميدلي من أجمل الأناشيد الدينية بصوت الطالب الأزهري رمضان الطوخي.. فيديو

أنشد الطالب الأزهري رمضان الطوخي عددًا من الأناشيد الدينية التي يرددها كثير من المسلمين في حياتهم اليومية.





وألقي «الطوخي» هذه الأناشيد خلال ندوة في «صدى البلد»، كُرم في احدثها تشجيعًا على استكمال مسيرته من دراسة الهندسة، وتسجيل القرآن كاملًا بصوته، إضافة إلى تريديه لعديد من الأناشيد الدينية.





يتابع الطالب الأزهر الآلاف الأشخاص على صفحاته الرسمية، وتحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات، و يرغب الشاب العشريني في وصول صوته دائمًا إلى الناس، كما يهدي ثواب ذلك لوالده الذي حفظ مع القرآن منذ صغره.





ومن الأناشيد التي ألقاها خلال الندوة، فضلكم يا والدي .. هل لك سر عند الله .. يا نبي سلام عليك.. واحشنا يا رسول الله .. قمر سيدنا النبي.









وخلال الندوة أيضًا، حاكي رمضان الطوخي كبار قراء القرآن الكريم من بلدان عربية مختلفة، خاصة القراء المصريين والسعودين، مختتمًا بالأذان بصوت الشيخ خالد الدوسري.



