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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أساطير الشواكيش تطالب لاعبي الأهلي والزمالك بالروح الرياضية| فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

قال مصطفى رياض نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي والمتوج معه بلقب الدوري العام خلال حقبة الستينيات، نريد أن تخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بالشكل اللائق بسمعة واسم الكرة المصرية المعروفة داخل القارة السمراء.

 

وأكد أن المباراة سيتابعها العديد من وسائل الإعلام حول العالم وعلى اللاعبين التحلي بضبط النفس والروح الرياضية، لانريد اي أمور من شأنها تعكر الجو في المنظومة الرياضية خصوصا خلال هذه الفترة.


كما تحدث محمود حسن احد اهم وأبرز نجوم نادي الترسانة في عصره الذهبي عن أهمية المبارة مؤكدا أن الروح الرياضية والأخلاق لابد أن تسود في لقاء القمة المهم الذي يقام لأول مرة بين فريقان مصريان على نهائي قاري.


جاء ذلك في تصريحات خاصة لصدى البلد خلال تلبية نجوم الكرة المصرية لدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق في فترة الستينات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.

 

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

 

وحضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط

 

وقد انطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية حينما يلتقيان مساء اليوم الجمعة ، على ستاد القاهرة.

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