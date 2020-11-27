16 يناير عيدا للهجن بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، سباقا تنسيقيا بمشاركة 9 محافظات هي ( شمال سيناء ، القاهرة ، الإسماعيلية ، الوادى الجديد ، الشرقية ، قنا ، سوهاج ، الاقصر ) بالإضافة الى جنوب سيناء ،









وذلك من خلال استعدادات مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن لتنظيم عدد من السباقات الدولية خلال الفترة القادمة.





وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الافريقى للهجن ، ان هذة السباقات التنشيطية تأتى فى اطار الاستعدادات الجارية لإقامة عدد من المهرجانات والسباقات الدولية خلال الفترة القادمة والتى ستقام على مضمار شرم الشيخ الدولى للهجن الذى اصبح قبلة المسابقات الدولية على المستوى الاقليمى والدولى ، وقدم شكره الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على رعايتة الدائمة لسباقات الهجن ،





ورحب المحافظ بالوفود المشاركة من مصر والدول العربية، مؤكدا ان سباقات الهجن فى مضمار شرم الشيخ الدولى اكتسبت الصفة العالمية وهذا ما نلمسة فى كافة السباقات الدولية مع زيادة الدول مع كل سباق ، كما ابلغ كافة المشاركين من اتحاد الهجن ورؤساء وفود بتهنئة رئيس الجمهورية على اهتمامهم بهذة الرياضة العريقة ، كما اقترح المحافظ الإحتفال بيوم 16 يناير من كل عام ليكون عيدا للهجن وبداية للمسابقات الدولية وهو ذكرى افتتاح رئيس الجمهورية وبرفقتة الامير محمد بن زايد ولى عهد ابو ظبى لهذا المضمار العالمى .

ومن ناحية اخري ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في ضوء سياسة الدولة للنهوض بالإستثمار وتنمية سيناء بشكل مستدام خلال اجتماعا اليوم ضم كلا من المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة والمهندس كرم معوض والمهندس جمال مهدى ،

الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ كمركز سياحى عالمى، وذلك بتحديد فرص الاستثمار لمدينة شرم الشيخ وفقا للمخطط الاستراتيجى والرؤية التنموية المستدامة لمدينة شرم الشيخ للتحول الى مركز سياحى عالمى بيئى ترفيهى مستدام ، وتشتمل الفرص الاستثمارية على 7 مناطق اساسية لتكون بمثابة مشروعات حيوية وضرورية لدعم القطاع السياحى وفتح اسواق جديدة وتتلخص المشروعات فى الاتى





جاء ذلك فى حضور ممثلي العديد من الشركات الاستثمارية الوطنية والذين ابدوا اعجابهم الشديد بالنهج العلمى فى تنمية قطاع السياحة واكدوا على مشاركاتهم الجادة فى فرص الاستثمار الكبيرة الواردة بالمخطط الاستراتيجى للمدينة .

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