بعد تسريب بيانات 3.3 مليون مستخدم.. نصائح لحماية معلوماتك على فيسبوك

كوريا الجنوبية . كشف تقرير نشره موقع "zdnet" التقني، عن أن شركة فيسبوك Facebook ، غرمت 6.7 مليار وون (أي ما يعادل 6 ملايين دولار)، بعد إجراء تحقيق جنائي معها في قضية جديدة تتعلق بتسريب بيانات ما لا يقل عن 3.3 مليون من أصل 18 مليون مستخدم للموقع في





ويعد موقع " فيسبوك " من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليه مستخدميه في تسجيل الدخول إلى مواقع أخرى، ولكن بعد العديد من عمليات تسريبت البيانات التي تسببت فيها الشبكة الاجتماعية، ومن بينها فضيحة اختراق شركة كامبريدج أناليتيكا لأكثر من 50 مليون حساب لمستخدمي الفيسبوك والحصول على بياناتهم دون موافقتهم.





أقرأ أيضاً| 4 ميزات مخفية في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون





وبالرغم من المخاوف المستمرة حول الحفاظ لى خصوية بيانات مستخدميها، لا يزال البعض يفضل استخدام منصة فيسبوك ولكن لا يعلمون كيفية حماية بياناتهم على الشبكة الاجتماعية، لذا إذا أردت الحفاظ على معلوماتك على فيسبوك اتبع الخطوات التالية:





1. قم بحذف التطبيقات المرتبطة لحسابك:





تعد أحدث عمليات تسريب البيانات مرتبطة بطبيقات الطرف الثالث والمواقع التي يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إليها باستخدام حساب فيسبوك، مما يمنح تلك التطبيقات الخارجية وصولا إلى معلوماتهم على الشبكة الاجتماعية سرا دون علمهم، لذا يجب عليك حذف إمكانية الصول لمثل هذه التطبيقات لمنع مشاركة بياناتك ويمكنك ذلك من خلال:





- افتح حسابك على موقع فيسبوك من خلال إصدار الويب.

- انقر على السهم لأسفل أعلى يسار الشاشة.

- من القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.

- من القائمة الجانبية على يمين الصفحة، انقر على خيار التطبيقات.

- ستظهر لك قائمة جديدة تضم التطيقات والمواقع التي سجلت دخولك إليه باستخدام فيسبوك.





- تصفح التطبيقات والمواقع والألعاب التي سمحت له بلوصول إلى بياناتك، وقم بإزالة أي تطبيق لم تعد بحاجة إليه.





2.تحكم فير صلاحيات الوصول للتطبيقات:





بدلا من حذف أو إزالة التطبيقات يمكنك التحكم في كيفة وصول تلك التطبيقات إلى بيانات عبر فيسبوك، حيث يمكنك منع أحدى التطبيقات من الوصول إلى قائمة أصدقائك على المنصة أو موقعك، ويمكنك ذك من خلال اتبع الخطوات السابقة ولكن بدلا من النقر على أيقونةالإزالة قم بالنقرعلى رز التعديل، لعرض صلاحيات الوصول المسموح بها لكل تطبيق عبر حسابك، قم بإلغاء تحديد الخيار بجوار أي صلاحية وسوف تمنع التطبيق من الوصول إلى البيانات التي قمت بإلغاء تحددها، ثم اضغط زر حفظ.





3. إيقاف استخدام تطبيقات فيسبوك:





الحل الأخير لعدم مشاركة بياناتك على فيسبوك مع التطبيقات الخارجية، هو أن تمنع التطبيقات الخارجية من الوصول إلى بيانات فيسبوك، ولكن مع هذا الخيار لن تستطيع تسجيل الدخول باستخدام حسابك على الموقع في الكثير من المواقع والخدمات، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:





- افتح حسابك على موقع فيسبوك من خلال إصدار الويب.

- انقر على السهم لأسفل أعلى يسار الشاشة.

- من القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.

- من القائمة الجانبية على يمين الصفحة، انقر على خيار التطبيقات Apps.

- قم بالضغط على زر تعديل Edit.

- ومن تبويب التطبيقات ومواقع الويب Apps and Websites، قم بإيقاف تمكين الزر التطبيقات ومواقع الويب والألعاب.



