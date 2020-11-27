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رياضة

هادي بتاع كوكو..علي معلول يهدي ميدالية دوري الأبطال لنجله| شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أهدى النجم التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، الميدالية الذهبية التي فاز بها مع فريقه، لنجله كريم، على غرار الاحتفال بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع تويتر فيديو لعلي معلول وهو يجري محادثة بالفيديو مع أسرته مشيرًا بالميدالية الذهبية، قائلًا لها:" هادي بتاع كوكو هادية" في إشارة لإهدائه الميدالية لنجله كريم.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، وذلك بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف.
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