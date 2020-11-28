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محافظات

تغريم 46 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة ، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فيروس كورونا.


وأعلن محافظ الشرقية عن إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.


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وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 48 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

 

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف ضرورة إلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.


كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

 

وأشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلى أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار-  ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 48 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين


كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصًاعلي سلامة المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.

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