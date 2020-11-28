انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالشرقية.. الثلاثاء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، وتسعى إلى تحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والاهتمام بهم صحيًا لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

وأعلن الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أنه بدءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 1 ديسمبر 2020 سيتم تنفيذ مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الاعدادي بمدارس المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم استكمالًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.





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وأوضح مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أن المبادرة تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة 161299 طالبا وطالبة بـ 1536 مدرسة من خلال 21 فريقا طبيا متخصصا للكشف عن فيروس سي، مؤكدًا ضرورة توفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنيين معامل ومدخلين بيانات لتسجيل بيانات الطلاب بالمدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم في سرية تامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

فيما توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مشيدًا بالدور الهام الذي يقوموا به للنهوض بالمنظومة، حيث تم دعم مستشفي الإبراهيمية المركزي، بوحدة أسنان متكاملة، وجهاز أشعة للوحدة، وجهاز تحليل غازات بالدم ABG، وجهاز كاشف وريد، وفريزر لمعمل المستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٦٣.٦ ألف جنيه.





كما تم دعم مستشفي ديرب نجم المركزي، بمواتير قوة ٣ حصان لرفع كفاءة ضخ المياه للأدوار العلوية، ولوحة إلكترونية للتحكم في عمل الفلاتر والمواتير داخل المحطة أوتوماتيكي، لرفع كفاءة محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٠٠ ألف جنيه، وأيضا دعم مستشفي ههيا المركزي، بعدد ٢ جهاز كاست للأشعة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣٦ ألف جنيه، ودعم مستشفي الحسينية المركزي، بمستلزمات ومحاليل طبية، وجهاز UBS لقسم الأشعة بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ٩٠٠٠ جنيه، وكلف وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة إنهاء إجراءات التبرع، وتشغيل الأجهزة، ودخولها الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة.