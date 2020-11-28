لو عايش مع مصاب.. 8 نصائح لتقليل خطر عدوى كورونا

قال الدكتور ديفيد هيرشويرك ، وهو أحد الأمراض المعدية وطبيب الطب الباطني ووفقًا لموقع Healthline، يجب علينا اتخاذ

بشكل جاد لأننا نعلم أن أفراد الأسرة معرضون لخطر الإصابة بنسبة 50 في المائة تقريبًا عندما يصاب شخص يعيش في منزلهم.