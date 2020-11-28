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مرأة

لو عايش مع مصاب.. 8 نصائح لتقليل خطر عدوى كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:32 م
مصاب كورونا
مصاب كورونا
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نهى هجرس
معرفة أن شخصًا ما تعيش معه قد ثبتت إصابته بفيروس COVID-19 يمكن أن يسبب قلقًا لكليكما، وقال الدكتور ديفيد هيرشويرك ، وهو أحد الأمراض المعدية وطبيب الطب الباطني ووفقًا لموقع Healthline، يجب علينا اتخاذ الإجراءات بشكل جاد لأننا نعلم أن أفراد الأسرة معرضون لخطر الإصابة بنسبة 50 في المائة تقريبًا عندما يصاب شخص يعيش في منزلهم.

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من أجل مساعدة ورعاية الشخص المصاب بـ COVID-19 مع الحفاظ على سلامتك ، ضع في اعتبارك النصائح التالية من الخبراء، واهمها إن الشخص المصاب بـ COVID-19 يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل من ظهور الأعراض أو الاختبار الإيجابي ، ولفترة أطول في الحالات الشديدة.

لتحسين التهوية في أماكن المعيشة الخاصة بك ، حافظ على النوافذ مفتوحة بقدر ما يمكن تحمله ، حتى لو كان ذلك يعني رفع درجة الحرارة، ومهم بشكل خاص عندما نتذكر أن الفيروس في الداخل يمكن أن يبقى في الهواء في قطرات صغيرة جدًا وربما يصيب الآخرين.

كما يجب أن يرتدي الشخص المريض قناعًا عندما يكون بالقرب من أشخاص آخرين ، ويجب على أي شخص يعيش معهم ارتداء قناع أو غطاء للوجه أيضًا، في حين أن ارتداء الأقنعة لا يضمن حماية بنسبة 100 في المائة من الإصابة بالفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن يقلل من فرصك.


واغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد التواجد بالقرب من الشخص المريض، أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول ، إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسول.

فإن الأهم من ذلك هو اتباع نظام غذائي صحي وتجنب زيادة الوزن التي يسهل تجربتها خلال هذا الوقت من التوتر وعدم اليقين، وكبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد، يجب على الأشخاص الذين يعيشون مع الشخص المصاب بـ COVID-19 الاعتناء بهم عن طريق إحضار الطعام لهم وتجنب الاتصال المطول في الغرفة.

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