5 خرافات مستمرة فيتامينات وطرق لعلاج فيروس كورونا وأسباب عدم صحتها

تستمر بعض خرافات فيروس كورونا في الظهور ، لكن معظمها لا يستند إلى حقائق علمية، حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا الجديد "جائحة" ، حذر مديرها العام الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس من الخطر المرتبط بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس، وشدد على أن "الأخبار الكاذبة تنتشر بشكل أسرع وأسهل من هذا الفيروس وهي بنفس الدرجة من الخطورة".





ومع ذلك ، قد يكون من الصعب معرفة ما هو موثوق وما لم يتم توفيره بالنظر إلى الكمية الهائلة من المعلومات التي يشاركها الأشخاص عبر الإنترنت وخارجه.

وفقا لما نشره موقع Medical News Today عن الخرافات حول فيروس كورونا.

الخرافة الأولى: فيتامين د يمنع العدوى

تدعي بعض المقالات أنه إذا تناول الشخص مكملات فيتامين (د) ، فسيكون أقل عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2.

جزئيًا ، بنى الناس هذه الادعاءات على ورقة مثيرة للجدل ظهرت في مجلة Aging Clinical and Experimental Research .

يدعي مؤلفو الورقة البحثية أنهم وجدوا علاقة بين المستويات المنخفضة لفيتامين د في سكان بعض البلدان والمعدلات المرتفعة لحالات COVID-19 والوفيات ذات الصلة في تلك البلدان نفسها.

بناءً على هذا الارتباط ، يفترض المؤلفون أن استكمال النظام الغذائي بفيتامين (د) قد يساعد في الحماية من COVID-19. ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى أن هذا سيكون هو الحال بالفعل.

في مراجعة سريعة للأدلة التي نُشرت في 1 مايو 2020 ، خلص باحثون من مركز الطب القائم على الأدلة بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بشكل قاطع: "لم نعثر على دليل سريري على فيتامين د في [الوقاية أو العلاج من] COVID-19. "

وكتبوا أيضًا أنه "[ر] لم يكن هناك دليل يتعلق بنقص فيتامين د الذي يؤهب لـ COVID-19 ، ولم تكن هناك دراسات عن المكملات للوقاية من COVID-19 أو علاجه".

يتفق الباحثون الآخرون الذين أجروا مراجعات للبيانات الموجودة المحيطة بالعلاقة المحتملة بين فيتامين د و COVID-19.

يشير تقرير واحد أعده متخصصون من مؤسسات مختلفة في المملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا والولايات المتحدة - والذي ظهر في BMJ Nutrition، Prevention & Health في مايو 2020 - أيضًا إلى نقص الأدلة الداعمة لصالح تناول مكملات فيتامين د للوقاية الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

يحذر مؤلفو التقرير من أن:

"[C] جميع [للحصول على جرعة عالية من مكملات فيتامين د كإستراتيجية وقائية ضد COVID-19] بدون دعم من الدراسات ذات الصلة على البشر في هذا الوقت ، ولكنها تستند إلى تكهنات حول الآليات المفترضة ."

كما لاحظوا أنه على الرغم من أن فيتامين (د) الكافي يمكن أن يساهم في صحة جيدة بشكل عام على أساس يومي ، فإن تناول المكملات الغذائية دون طلب المشورة الطبية أولًا يمكن أن يكون ضارًا.

على سبيل المثال ، تناول الكثير من فيتامين (د) في شكل مكمل غذائي يمكن أن يعرض الصحة للخطر ، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات المزمنة الأساسية.



الأسطورة الثانية: الزنك يوقف الفيروس في مساره

هناك شائعة أخرى منتشرة وهي أن تناول مكملات الزنك يمكن أن يساعد في منع الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 أو علاج COVID-19.

صحيح أن الزنك معدن أساسي يساعد في دعم عمل جهاز المناعة البشري .

انطلاقًا من هذه الفكرة ، افترض فريق من الباحثين من روسيا وألمانيا واليونان أن الزنك قد يكون قادرًا على العمل كعلاج وقائي ومساعد لـ COVID-19. تظهر نتائجهم في المجلة الدولية للطب الجزيئي .

يشير الباحثون إلى التجارب المخبرية التي أظهرت على ما يبدو أن أيونات الزنك كانت قادرة على تثبيط عمل إنزيم معين يسهل النشاط الفيروسي لـ SARS-CoV-2.

ومع ذلك ، فقد أشاروا أيضًا إلى عدم وجود دليل سريري حقيقي على أن الزنك قد يكون له تأثير ضد السارس- CoV-2 في البشر.

الأوراق الأخرى التي تشير إلى إمكانات الزنك كعامل مساعد في علاج COVID-19 - بما في ذلك تلك التي تظهر في الفرضيات الطبية - هي أكثر تخمينًا ولا تستند إلى أي بيانات إكلينيكية.

في ورقة بعنوان "أنماط الممارسة والإرشادات" من أبريل 2020 - والتي تظهر في BMJ Nutrition، Prevention & Health - قامت أخصائية التغذية إيما ديربيشاير ، دكتوراه ، وعالمة الكيمياء الحيوية جوان ديلانج ، دكتوراه ، بمراجعة البيانات الموجودة حول الزنك (جنبًا إلى جنب مع غيرها المغذيات) فيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

ووجدوا أنه وفقًا للأبحاث المتاحة على البشر ، فإن مكملات الزنك قد تساعد في منع الالتهاب الرئوي عند الأطفال الصغار ، وأن نقص الزنك قد يضعف الاستجابات المناعية لدى كبار السن.

ومع ذلك ، فقد لاحظوا أنه لا توجد أدلة كافية حول دور مكملات الزنك في الوقاية من الالتهابات الفيروسية بشكل عام.

الخرافة الثالثة: فيتامين سي يمكنه محاربة السارس - CoV-2

فيتامين ج هو عنصر غذائي أساسي آخر تلقى الكثير من الاهتمام. يعتقد الكثير من الناس أنه يمكن أن يمنع أو حتى يعالج الأنفلونزا أو نزلات البرد.

على الرغم من صحة أن فيتامين سي الكافي يمكن أن يساعد في دعم وظيفة المناعة ، إلا أن الأدلة الحالية بشأن فعاليته في علاج أو الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا محدودة وغالبًا ما تكون متناقضة .

على الرغم من ذلك ، كانت هناك ادعاءات بأن هذا الفيتامين قد يساعد في مكافحة العدوى بفيروس كورونا الجديد.

من المحتمل أن يبني الناس هذه الادعاءات على تجربة سريرية جارية حالية في الصين ، والتي تبحث في آثار الجرعات العالية من فيتامين سي الوريدي (IV) على المرضى في المستشفى الذين يتلقون رعاية لـ COVID-19 الشديدة.

يتوقع الباحثون استكمال التجربة بحلول نهاية سبتمبر 2020. ولا توجد نتائج متاحة في هذه الأثناء.

وتعليقًا على التجربة ، أوضح خبراء من معهد لينوس بولينج - الذي يركز على الصحة والتغذية - في جامعة ولاية أوريغون في كورفاليس أنه على الرغم من أن الجرعات العالية من فيتامين سي الوريدي قد تساعد في تخفيف أعراض COVID-19 لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة ، إلا أن مكملات فيتامين سي المنتظمة تعد مفيدة. من المستبعد جدًا أن تساعد الأشخاص على محاربة العدوى بفيروس SARS-CoV-2.

يحذر الخبراء من أن "فيتامين سي الوريدي يختلف عن تناول مكملات فيتامين سي" ، لأنهم لن يرفعوا أبدًا مستويات هذا الفيتامين في الدم مثل التسريب الوريدي.

كما أنهم يحذرون الأشخاص الذين قد يميلون إلى زيادة جرعاتهم من فيتامين سي من حقيقة أنهم قد ينتهي بهم الأمر بتناول الكثير ويعانون من آثار جانبية ضارة .

الخرافة الرابعة: يمكن لنظام كيتو الغذائي أن يعالج مرض كوفيد -19

حظيت أنظمة كيتو الغذائية ، الغنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات ، ببعض الاهتمام في سياق علاج أو الوقاية من مرض كوفيد -19.

قد يكون هذا بسبب وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن حمية الكيتو يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة . ومع ذلك ، فإن الكثير من هذه الأدلة يستند إلى دراسات على الحيوانات بدلًا من التجارب البشرية.

أيضًا ، تقترح تجربة سريرية قادمة من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور ، دكتوراه في الطب ، النظر في ما إذا كان التدخل الكيتون قد يساعد مرضى COVID-19 المنبوبين عن طريق تقليل الالتهاب.

سيتطلب التدخل إعطاء تركيبة الكيتون المبتكرة خصيصًا من خلال التغذية المعوية . سيكون إجراء الملاذ الأخير لمن هم في حالة حرجة.

لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن اتباع نظام غذائي كيتو يمكن أن يساعد الشخص السليم على منع أو علاج العدوى بفيروس SARS-CoV-2.

ومع ذلك ، هناك أدلة تشير إلى أن حمية الكيتو يمكن أن تعرض الناس لمخاطر صحية معينة - مثل رفع مستويات الكوليسترول في الدم . قد يكون لنظام كيتو الغذائي أيضًا آثار جانبية ، مثل أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، والصداع ، والغثيان ، والتغيرات في ضغط الدم.



الخرافة الخامسة: العلاجات العشبية يمكن أن تساعد

هناك أيضًا ادعاءات تشير إلى أن العديد من الأدوية العشبية قد تكون قادرة على محاربة فيروس كورونا الجديد، قد يستند هذا جزئيًا إلى بيان صادر عن مسؤول صيني في أبريل 2020 ، يشير إلى أن بعض الأدوية العشبية يمكن أن تساعد في علاج COVID-19.

يحذر المؤلف ييتشانغ يانغ - من قسم الطب الصيني التقليدي في المستشفى الثاني التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو ، الصين - من أن الناس يجب أن يأخذوا التشجيع لاستخدام العلاجات العشبية في علاج COVID-19 مع قليل من الملح.

يحذر يانغ من أن العلاجات العشبية - بما في ذلك الأدوية التي تحمل أسماء رسمية صينية، يمكن أن يكون لها مخاطر غير متوقعة وقد لا تكون فعالة كما يدعي البعض. أيضا ، الأدلة من التجارب البشرية محدودة للغاية.

لأسباب مماثلة ، يلاحظ أيضًا أن الآليات التي تعمل من خلالها الأدوية العشبية على الجسم غالبًا ما تكون غير واضحة ، مما قد يعني أنها ليست آمنة دائمًا.

أثار لغز "العلاج بالأعشاب" لـ COVID-19 المعروض للبيع في مدغشقر - وهو شاي عشبي مصنوع من نباتات الشيح، القلق أيضًا بين المتخصصين ، الذين يقولون إن "العلاج" قد يضر أكثر مما ينفع.

