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منوعات

تفشي فيروس كورونا بين 12000 حيوان المنك في ولاية أمريكية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أبلغت مزرعة "منك" في ولاية أوريجون الأمريكية، عن تفشي فيروس كورونا بين 12000 من الحيوانات والعاملين فيها.


 وفقًا لمجلة ستيتسمان جورنال ، رفضت المتحدثة باسم وزارة الزراعة في ولاية أوريجون أندريا كانتو شوموس تحديد المقاطعة التي تقع فيها المزرعة أو عدد العمال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ، مستشهدة بقواعد الخصوصية الصحية الفيدرالية.


 ومع ذلك ، أكدت أن المزرعة أن  بها حوالي 12000 حيوان في الموقع.


 قال كانتو شوموس إنه في 19 نوفمبر ، أبلغ المزارع عن أعراض في بعض الحيوانات إلى  الوزارة والجهات المختصة.


جرى أخذ عينات من 10 من المنكس المريضة ، واثبت جميعها إيجابية لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الحيواني المرتبط بـ COVID-19 في البشر.


 ثم في 23 نوفمبر ، وضع المسؤولين المزرعة تحت الحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار المرض، بعد أربعة أيام من ظهور الأعراض.


 قالت كانتو شوموس إن هيئة الصحة في ولاية أوريغون طلبت في نفس اليوم من جميع العاملين في المزرعة عزل أنفسهم.


وفي هذا الشهر فقط في الدنمارك ، أُعلن أنها ستقتل كل 17 مليونًا من المينكس بعد التأكد من إصابة 12 شخصًا بسلالة متحولة من COVID-19 في المنك.


وأصبحت  ثمانية من 11 مزارع المنك في ولاية أوريغون في مقاطعة ماريون لكن البقية ليست قيد الحجر الصحي حاليًا.


 ذكرت صحيفة ستيتسمان جورنال الأسبوع الماضي كيف أن الدولة والجماعات البيئية الوطنية دقت ناقوس الخطر بشأن الإصابات المحتملة في صناعة المنك في ولاية أوريغون.

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