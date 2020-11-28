متحاولش.. أستاذ إعلام يوجه رسالة حادة إلى حافظ الميرازي

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: إن حافظ الميرازي يشكل نموذجا من التيه والإفلاس الإعلامي ، الذي أصاب العديد من الإعلاميين المصريين والعرب خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يقوم به الميرازي حاليا بعد خروجه من قناة الجزيرة ، هو مجرد محاولات منه للاستمرار في الشخصيات التي فشل فيها، لانه قادر على ان يقيم علاقة يظهر على الشاشات ثم يمسك بهذه العلاقة بافتراءات على من عمل معه، منوها: "الميرازي بيحاول يثبت أنه موجود".





وتابع الدكتور محمود علم الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الميرازي لا يمتلك خبرة اعلامية ويحاول تشويه الدولة المصرية ورموزها، مشيرا الي ان ما يقوم به الميرازي ما هو الا من حقد وغيرة وغل على نجاح تجربة الدولة المصرية في الاستقلال والاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدا على ان ما يقوم به هو غير أخلاقي بالنسبة للإعلام بصورة عامة او حتى الإعلام الممول من الخارج الذي يحاول هدم الدولة المصرية.





واوضح ان الميرازي ماهو الا رد فعل عنيف وجنوني من جماعة الاخوان والارهاب الاسود، الذين يتمنون هدم الدولة وتفريق شتاتها وتشويه رموز الدولة التي يتمتع بمصداقية في المجتمع المصري.





واكد على ان كل هذه المحاولات يائسة وفاشلة من اعلامي فقد البوصلة، مشددا على ان مصر ورجالها ونسائها وادارتها اقوى من كل محاولات التشكيك والصيد في الماء العكر.





ظهر حافظ الميرازي في عدة لقاءات، عد ثورة 30 يونيو، ليهاجم مصر، بل وصل الأمر إلى أن يلقي الاتهامات والإدعاءات الباطلة، على غرار ما يفعله مثيري الفوضى، فدائما ما يخرج سواء في لقاءاته التي يجريها عبر القنوات العدائية، أو كتابة البوستات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لا تحمل سوى الإساءة للشخصيات العامة والسياسية.



