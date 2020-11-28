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رياضة

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استدعاء الجهاز الفني للثنائي أسامة فيصل مهاجم الفريق وحسام أشرف صانع الألعاب من صفوف منتخب الشباب.

يأتي استدعاء اللاعبين بهدف انتظامهما في تدريبات الفريق الأبيض استعدادًا لخوض لقاء طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو للاستعانة بخدمات اللاعبين في الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني على رحيل الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.
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