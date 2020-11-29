قانون المجالس الشعبية المحلية أبرزها.. أهم التشريعات العاجلة أمام مجلس الشيوخ





قالت فيبى فوزى ، وكيل مجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ ينتظره العديد من الملفات و المهام التي يتطلع جميع الأعضاء للإنخراط في مناقشتها ، بما يتمتعون به من خبرات متنوعة و تخصصات تكاد تغطى شتى مناحي الحياة ، بل إن البعض بالفعل بدأ في إعداد طلبات للمناقشة في مجالات بعينها يرى أنها ذات أولوية.





وأشارت فوزى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ أمامه بعض التشريعات العاجلة التي عليه بحثها حتى تستوفي المناقشة قبل عرضها على مجلس النواب ، وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال قانون المجالس الشعبية المحلية التي يجب أن يتم انتخابها مباشرة بعد إقرار القانون الخاص بها ، كذلك قانون الاحوال الشخصية الجديد و الذي لم يتسع الوقت أمام مجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المنقضي.





كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ أن هناك أيضا تعديلات تشريعية ينتظرها المواطن في مجالات الاسكان مثل قانون العلاقة بين المالك و المستاجر في الوحدات السكنية القديمة ، أيضا في قانون الاستثمار ، و المناطق الصناعية و غير ذلك الكثير ، مما سيحظى باهتمام أعضاء المجلس فضلا عما سيحول إليه من تشريعات سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب الجديد ، أو ما يتصل بخطة التنمية الإجتماعية و الاقتصادية حسب ما ينص قانون المجلس.



