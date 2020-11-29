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رياضة

أخبار السوشيال ميديا .. الأهلاوية وصلوا العالمية يتصدر تويتر.. أوباما وحازم إمام يدعمان شيكابالا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي أيمن أشرف صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر أيمن أشرف في الصورة وهو يحمل كأس دوري أبطال أفريقيا ويقوم بتقبيلها.

تصدر هاشتاج #الاهلاويه_وصلوا_العالميه موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقهم.

دشن جمهور المارد الاحمر دعما وشكرا منهم لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عقب احرازه أول أمس الجمعة لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الاهلي بعد الفوز علي الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-1.

نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر في الصورة حازم امام وهو يعانق كابتن نادي الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا دعما منه لنجم الزمالك بعد حملة التنمر التي تعرض لها شيكابالا.

تصدر هاشتاج #بيبو_الاسطوره_شكرا موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما من جماهير المارد الاحمر للكابتن محمود الخطيب.

دشن جمهور القلعة الحمراء دعما وشكرا منهم لرئيس النادي الاسطورة الكابتن محمود الخطيب، عقب إحراز لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

نشر لاعب نادي الزمالك يوسف اوباما صورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة كابتن نادي الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا خلال مباراة سابقة للزمالك وهو يرتدي تيشيرت يحمل صورة احد شهداء جماهير نادي الزمالك ومكتوب باسفل الصورة عبارة "عمرو حسين في الجنة"

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