أول فيديو من موقع تحطم مقاتلة الجيش الإثيوبي في تيجراي.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا أول مقطع فيديو من موقع تحطم مقاتلة تابعى للجيش الإثيوبي، في إقليم تيجراي المضطرب.





قالت جبهة تحرير تيجراي إنها تمكنت من إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي، وقامت بأسر طائرها قبل أن يقصف أهدافا مدنية وسط إقليم تيجراي.





ويظهر في المقطع حطام المقاتلة العسكرية والأدخنة الناجمة عن سقوطها، بينما يتحدث أحد المحتجزين يعتقد أنه قائد الطائرة.





ونشرت وسائل إعلام محلية نقلا عن تلفزيون تيجراي صورا لقائد الطائرة بعد أسره من قبل مقاتلو جبهة تحرير تيجراي، فيما ذكرت تقارير أن الطائرة في الأصل إريترية ويستخدمها الجيش الإثيوبي.





كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن اكتمال العملية العسكرية في تيجراي بالسيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.



