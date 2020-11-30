شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الاثنين 30 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء المقبل 2 ديسمبر.
وينشر لكم موقع صدى البلد خريطة سقوط الأمطار كما يلي :
اليوم الإثنين 30 نوفمبر :
السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).
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الثلاثاء 1 ديسمبر :
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية -مطروح- السلوم ).
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد -العريش - رفح ).
الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ).
الأربعاء 2 ديسمبر:
السواحل الشمالية:
أمطار متوسطه على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).
امطار خفيفه على بعض المناطق من (الإسكندرية )
أمطار خفيفه الى متوسطه على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفع).
الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة).
وعن طقس اليوم أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحا وأمطار خفيفة على متوسطة غربا، والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس ما بين اللطيف والمعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياج السطحية جنوبية غربية.
أما درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
الاسكندرية 22 14
وادى النطرون 20 15
طنطا 20 14
شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
بلطيم 21 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 10
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 08
نويبع 22 18
طابا 19 15
كاترين 16 07
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
ادفو 25 12
أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18